Horb a. N. Kurze Umzugsstrecke vom Schloss zur Halle hat sich bewährt

Die Nordstetter Narren besuchten sieben Umzüge und fünf Abendveranstaltungen. Die großen eigenen Veranstaltungen waren der Geißbockball, die Schlüsselübergabe am "Schmotzigen" und der Umzug am Fasnetssamstag mit anschließender Narrenparty in der Halle. Dazu kamen die Fasnetsverbrennung und das Aschermittwochessen. Bei den Mitgliederzahlen ist die Tendenz eher rückläufig. Es gab zwar zwei Neuzugänge, aber auch einige Kündigungen. Zurzeit hat die Narrenzunft Nordstetten 238 Mitglieder, davon 47 Tolpatsch (darunter vier Kinder), 146 Geißböck (darunter 19 Kinder), vier Schantle und 41 fördernde Mitglieder.

Zum dritten Mal übernahm die Narrenzunft das Stellen des Maibaums mit anschließender Hocketse und Bewachung. Beim zweiten Nordstetter Sommerferienprogramm verbrachten 25 Kinder einen erlebnisreichen Tag bei der Jedermannhütte mit einer Tour durch den Nordstetter Wald mit Förster i.R. Hartmut Steier. Das Interesse war so groß, dass man einigen Kindern sogar absagen musste. Am Abend trafen sich die Mitglieder dann zu einem gemütlichen Kameradschaftsabend mit Grillen am offenen Feuer, Mit dem Motorradclub zusammen renovierte die Narrenzunft die Jedermannhütte und auch der "Goisakarra" wurde gestrichen und gereinigt.

Die Fasnetssaison wurde dank des gut eingespielten Teams souverän gemeistert. Die neue kurze Umzugsstrecke vom Schloss zur Halle habe sich mittlerweile bewährt, stellte der Zunftmeister fest. Die Zuschauer säumten zahlreich den Weg des farbenprächtigen Umzugs mit vielen Nordstetter Laufgruppen in kreativen Kostümen. Zum ersten Mal wird die Narrenzunft in der kommenden Woche, am 11. November, mit den beiden Kindergärten einen gemeinsamen Laternenumzug organisieren. Die Kinder mit ihren Laternen ziehen dann von der Kreuzung Schulstraße/Brunnenstraße hinauf zum Wasserturm. Dort werden sie ein kleines Theaterstück aufführen. Die Bewirtung übernehmen die Kindergärten.