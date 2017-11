Horb a. N. Kunstvolle Krippen

Der Erlös dieses Krippenverkaufs kommt der Renovierung der Stiftskirche zugute. Das Steinhaus hat am Samstag, 2. Dezember, ab 13 Uhr geöffnet und es gibt Kaffee und Kuchen. Am Sonntag, 3. Dezember, ist der Verkauf ab 11.30 Uhr nach dem Choralamt in der Liebfrauenkirche geöffnet.