Horb a. N. Künstler will Stadtpärkle kreativ beleben

Widmann entgegnet: "Die Tücher werden wie Segel gespannt. Wenn die Blätter am Baum gewachsen sind, verschwinden die Tücher. Dort, wo ich das schon gemacht habe, haben die Vögel trotzdem Nester gebaut."

Agnes Maier, Museumsleiterin und Kulturbeauftragte der Stadt: "Ich habe schon mal die Stimmungslage im Rathaus abgefragt. Die ist eher skeptisch. Der Bereich ist steil und nicht barrierefrei. Der Flair liegt vor allem in den alten Bäumen. Die Kunst muss sich nicht in alle Bereiche einnisten."

Widmann hält dagegen: "Es ist ein wunderschöner Park, der mit Steuermitteln gepflegt wird. Mir geht es darum, Ideen zu entwickeln, diesen Schatz wieder ins Bewusstsein zu rücken." Deshalb hat er einen Plan von Breisach mitgebracht. Widmann: "In dieser wunderschönen Stadt in der Nähe des Kaiserstuhls gibt es verschiedene Themenwege. Das könnte man auch in Horb machen – einen Themenweg von den kostenlosen Parkplätzen am Festplatz über den Skulpturenpark, den Kuglerhang, über den Ringmauerturm über Burggarten, Weißer Garten, Kakteengarten über die Inselspitze wieder zurück. Dann hat man alle Natur-Sehenswürdigkeiten in Horb in einem Rundweg." Das könne man auch mit den grünen Fußstapfen, die bei der Gartenschau 2011 so gut angekommen sind, markieren. Holger Dopp habe schon Unterstützung zugesagt, so der Ideengeber.

Eine Idee, die bei Reinhold Buchta, Vize-Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins Horb, gleich großen Anklang findet: "Ich denke, dass solch ein hochattraktiver innerstädtischer Wanderweg ein großer Pluspunkt sein kann. Vor allem, weil es aktuell so etwas nicht gibt. Nur die Nordic-Walking-Touren, die aber etwas für Spezialisten sind."

Lambert Straub bringt dann noch einen neuen Impuls: "Das, was Sie Park nennen, war früher der Spielplatz von Horb. Ur-Horber kennen ihn als Stadtpärkle. Als ich Kind war, habe ich dort Kastanien gesammelt. Ich denke, man könnte das Areal eher für Familien gestalten – beispielsweise als Spiel- und Treffpunkt. Dann hätte man dort Leben drin." Durch das benachbarte Altenheim und die Grundschule ideal.

Das hört sich ja schon mal nach einem guten Grobkonzept an. Agnes Maier schlug noch vor, das Projekt mit in die Bürgerbeteiligung einzubringen. Und der Horber Kreative Michael Grüber kann sich vorstellen, dort schon im Sommer die ersten Aktionen zu starten: "Ich finde das eine prima Idee und werde dort im Sommer die ersten Aktionen für Kinder starten."

Ideengeber Widmann ist zufrieden: "Genau das wollte ich erreichen: Dass man sich wieder mit dem Stadtpärkle beschäftigt. Ich hoffe, damit einen Impuls gesetzt zu haben."