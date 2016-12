Horb a. N. Kronenbitter rät: erst Fachmann fragen, dann Bauprojekt planen

Natürlich gibt es Höchstgrenzen und Förderzuschussrahmen je Maßnahme. So beschränkt sich die Förderung auf maximal 75 000 Euro pro Einzelmaßnahme, sollte aber 5000 Euro nicht unterschreiten. Der Förderzuschuss beläuft sich im Regelfall auf 20 Prozent der berücksichtigungsfähigen Kosten, bei denkmalgeschützen Gebäuden liegt er bei 30 Prozent. Auch Eigenleistungen können mit bis zu 15 Prozent angerechnet werden. Weiterhin können "erhöhte steuerliche Abschreibungen" geltend gemacht werden. In den ersten sieben Jahren sind dies neun Prozent der Summe, also insgesamt 72 Prozent und die restlichen 28 Prozent können über vier Jahre zu je sieben Prozent über den Fiskus abgerechnet werden.

Ein lohende Sache, die Rat Oliver Faßnacht bereits persönlich in Anspruch nahm. "Das hat alles prima geklappt. Ich wurde in Horb, umfassend und professionell beraten und auch das Genehmigungsverfahren war schnell erledigt", teilte er seine Erfahrungen mit seinen Ortschaftsrat-Kollegen.

Der Gesamtförderrahmen für Talheim beträgt komplett 1,33 Millionen Euro, von denen das Land rund 60 Prozent zahlt und die Stadt Horb, sofern Haushaltsmittel verfügbar sind, die restlichen 40 Prozent übernimmt. Die Maßnahme läuft noch bis 31. Dezember 2021. Von diesem möglichen Förderguthaben sind bisher insgesamt 188 000 Euro abgerufen worden. 61 000 Euro flossen davon in öffentlichen Maßnahmen und die restlichen 127 000 Euro wurden auf vier private Projekte verteilt. Das Land hat davon 113 000 Euro übernommen.

Für die Talheimer Immobilienbesitzer, die ihr Haus im Sanierungsgebiet stehen haben, ist dieser Fördertopf also ein großer Anreiz, sich mit notwendigen Maßnahmen zu befassen.