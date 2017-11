Horb a. N. Kritik am Einkaufszentrum: Das sagen die Kunden

Aber es gibt auch viele positive Stimmen. Manuela C. macht sich auf unserer Facebook-Seite für das neue Einkaufszentrum stark: "Die Innenstadt war davor schon nicht so gut besucht, was gibt’s da auch groß? Da sind die Läden in den Arkaden natürlich attraktiver. Und alle die jetzt schimpfen, erwischen sich früher oder später selbst in einem dieser Läden (for example Deichmann), weil sie was brauchen. ;-) weniger meckern und ihr würdet auch fröhlicher durchs Leben gehen."

Auch Claudia S. ist zufrieden: "Wir waren mit der Familie am Montagvormittag dort und hatten keinerlei Probleme mit dem Parkplatz oder der Verkehrssituation..., wir haben tolle Einkäufe gemacht und hatten viel Spaß..." Nur einen Kritikpunkt bringt sie vor: "Lediglich die Parkdauer von 1,5 Stunden empfanden wir zu viert für zu kurz, bis da jeder ausgesucht und anprobiert hat... Um noch was essen zu können, mussten wir die Parkuhr noch mal nachstellen..." Aber: "Ich rate jedem, sich nicht von den ganzen negativen und unqualifizierten Kommentaren hier beeinflussen zu lassen, sondern einfach selber hinzugehen und sich sein eigenes Bild zu machen!"

Auch Monika D. ärgert sich über die Nörgler: "Am besten wäre Horb wenn die ganzen Meckerer und Motzer einfach ihre Sachen packen und sich eine andere Stadt zum Wohnen aussuchen! (...)"