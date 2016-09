Horb a. N. Kreuzfahrt-Kolosse und Krabbenkutter

Am nächsten Tag standen die Höhepunkte der Reise an. Zuerst fuhr die Gruppe nach Gandersum zum Emssperrwerk. Dieses gewaltige 476 Meter lange Sperrwerk dient dem Küstenschutz und zum Aufstau der Ems für Schiffsüberführungen der Meyer Werft. Bei einer zweistündigen interessanten Führung mit Videopräsentation wurde das Sperrwerk von der Planung bis zu Fertigstellung und Inbetriebnahme ausführlich erklärt und dargestellt. Nun ging die Fahrt zur Meyer-Werft. Dort werden mit die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gebaut. Als erstes tauchte das weltgrößte überdachte Baudock mit 504 Meter Länge, 125 Meter Höhe und 75 Meter Breite auf. Vor der Halle lag das zum Ausdocken vorbereitete Kreuzfahrtschiff "Genting" mit 335 Meter Länge, 80 Meter Höhe über Wasser und 39 Meter Breite – ein Anblick, der alle Teilnehmer sprachlos machte.

Horber kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus

Im Rahmen einer dreistündigen Führung durch die Werft tauchten die Teilnehmer ein in die faszinierende Welt des Schiffbaus ein und konnten sich aus unmittelbarer Nähe von den Produktionsprozessen und dem Glamour und Luxus der Kreuzfahrtriesen überzeugen. Sie kamen aus dem Staunen kaum noch heraus. Von jedem auf der Meyer-Werft gebauten Kreuzfahrtschiff gab es noch originale Miniaturmodelle zu bewundern. Nach der Führung waren alle Teilnehmer sehr beeindruckt von dem, was sie in der Werft zu sehen bekommen und erklärt bekommen hatten. Der Nachmittag stand dann den Teilnehmern in der Seehafenstadt Emden zur freien Verfügung.

Bei schönstem Sommerwetter ging es am nächsten Tag mit der Fähre von Norddeich zur Insel Norderney. Auf der Insel angekommen, machten sich alle Teilnehmer auf an den Strand, um bei diesem herrlichen Wetter das Strandleben mit Baden und Wattlaufen zu genießen. Am späten Nachmittag ging es mit der Fähre zurück aufs Festland und zum Hotel nach Emden. Nach dem Abendbüfett saß man noch lange in gemütlicher Runde im Biergarten des Hotels zusammen und ließ diesen herrlichen Tag ausklingen. Es war der letzte Abend in Emden. Am nächsten Morgen hieß es abreisen, aber nicht ohne sich bei Rezeptionsleitung für die hervorragende Gastfreundschaft in einem tollen Hotel mit einem großzügigen Geschenk zu verabschieden.

Mit dem Bus fuhr man nun nach Greetsiel. Nach dem Bummel durch die kleinen Gassen mit den historischen Giebelhäusern, dem Sielhafen und den Krabbbenkuttern, der alte Kirche, wo die Gruppe spontan ein Dankeslied sang, war allen Teilnehmern klar, warum Greetsiel auch die "Ostfriesische Puppenstube" genannt wird.

An der Talsperre warten schon Kaffee und Kuchen

Nun hieß es Abschied nehmen von Ostfriesland. Im Hotel Seeblick an der Thülsfelder Talsperre warteten bereits gedeckte Tische mit Kuchen und Kaffee auf die Gruppe. Ein Spaziergang zum Staudamm – der größten Talsperre in Norddeutschland – durfte nicht fehlen. Nach kurzweiliger Fahrt wurde das Übernachtungsquartier Hotel Haus Weber in Holzhausen erreicht. Familie Weber hatte einen großen Grillabend vorbereitet. Bei gutem Essen und Getränken saß man noch lange in gemütlicher Runde beisammen. Die Wandergruppe bedankte sich mit einem Gastgeschenk für die Aufnahme und Bewirtung.

Am nächsten Tag besuchte die Gruppe noch die Externsteine im Teutoburger Wald, eine 70 Millionen alte Felsformation, eine heilige Stätte in der Germanenzeit.

Auf dem Rückweg wird die Wilhelmshöhe in Kassel erkundet

Ein Höhepunkt auf der Heimreise war noch der Besuch des Welterbes Berparks Wilhelmshöhe in Kassel mit Schloss und Herkulesfigur. Beim Spaziergang durch den Park und Schloss konnte man von unten die Kaskadenanlage mit dem Herkulesbauwerk bewundern. Die Fahrt führte dann auf die Höhe des Bergparks. Jetzt stand der gewaltige Herkules mit über acht Meter Höhe direkt vor den Betrachtern. Die gesamte künstlich angelegte barocke Anlage bis hinunter zum Schloss konnte von hier oben eingesehen werden.

Auf der Heimfahrt bedankte sich die Reisegruppe bei Wanderführer Bruno Kastirr für die hervorragende Organisation und Durchführung der herrlichen Tage und bei dem Busfahrer für die sichere Fahrt.