Horb a. N. Kreissparkasse startet Umbau

Horb. Holger Korneffel, Regionaldirektor der Kreissparkasse Freudenstadt: "Zehn Jahre lang haben wir bei den Investitionen nur das Allernotwendigste vorgenommen. Deshalb sind wir froh, dass wir jetzt in Horb eine der modernsten Filialen der Kreissparkasse bekommen."

Knapp zehn Jahre wurde also geknausert. Und trotzdem investiert das Geldinstitut im Besitz des Landkreises jetzt eine zweistellige Millionen-Summe, um den Standort Horb auf den allerneuesten Stand zu bringen. Die Neuerungen betreffen den Innenausbau. Die äußere Platten-Optik bleibt.

Korneffel: "Wir bekommen modernste Beratungsbüros mit Großbildschirm an der Wand. So muss man nicht wie jetzt den Bildschirm auf dem Schreibtisch drehen, sondern kann in Zukunft per iPad-Steuerung dem Kunden die Zahlen erklären."