Horb a. N. Kreidler: "Lieber in der Kernstadt einkaufen"

Loredana Faiß freut sich über ihr neues Geschäft an der Kurve gegenüber der Gutermann-Grundschule: "Das ist sicherlich ein toller Platz. Bei uns geht das Geschäft mit Braut- und Abendmode Mitte Januar wieder los."

Im neuen Sonderposten-Markt Thomas Philips ist Hakan Arkasu voll im Stress. Er sagt nur: "Wir sind sehr zufrieden – ein sehr guter Start in Horb."

Geschenkideen – das hat Brigitte Ohagen in ihrem Blickfang an der Ecke zur Hirschgasse. Sie sagt: "Ich kann mich nicht beklagen, das Weihnachtsgeschäft läuft gut. Ich sehe es nur positiv im Moment. Die Leute wissen jetzt, dass ich hier bin."

Auch Lucia Steimle von Schmuck am Aischbach ist hoch zufrieden: "Ich muss sehen, dass ich meine Anfertigungen noch rechtzeitig fertig bekomme."

Moni Schönfeld von Mode & Style in der Neckarstraße sagt: "Wir sind recht zufrieden."

Robert Müller vom gleichnamigen Blumengeschäft sagt: "Viele kaufen ihre Blumen frisch zum Heiligabend. Es läuft schon sehr gut an. Ich bin zufrieden."

In der Weinhandlung von Martin Dörr sagt Inhaber Martin Dörr: "Wir sind sehr zufrieden."

Auch die Gastronomie läuft. Beispielsweise sagt Bernd Rausch, Wirt vom Kö 23: "Es läuft super, wie immer. Ohne Reservierung bekommst du bei uns keinen Platz mehr. Heiligabend haben wir komplett geschlossen, doch der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag sowie Silvester sind schon ausgebucht. Wir haben sogar ein Zelt auf der Terrasse aufgestellt, weil so viel los war. Ich habe sogar schon Reservierungen in der Weihnachtszeit für das nächste Jahr."

Und das freut auch Horbs City-Manager Thomas Kreidler: "Ich habe die Zahlen der Handelsverbände vor mir. Die prognostizieren bis Jahresende ein Plus von 3,9 Prozent. Es wäre schön, wenn das auch für Horb zutrifft. Fakt ist: An Heiligabend sollte man sich jeden Meter mit dem Auto sparen und lieber in der Kernstadt einkaufen. Einmal aus Umweltgründen, und in Stuttgart oder sonst wo. Da treten sie sich zu Tode."