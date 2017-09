Horb a. N. Krankheit annehmen, um mit ihr zu leben

Horb. Ob Krebs oder Diabetes – viele Krankheiten sind fast Jedem ein Begriff. Doch Chronisch-obstruktive Lungenkrankheiten, kurz COPD? Selten gehört, obwohl es viele betrifft. "Allein in Deutschland gibt es 6,7 Millionen bekannte Betroffene, somit mehr als zehn Prozent der Erwachsenen", erzählt Günter Ditters. Er leitet die Selbsthilfegruppe Lungenemphysem-COPD in Horb. Sie ist eine der wenigen speziellen COPD-Gruppen, die es überhaupt gibt. Nur 56 Gruppen sind es in ganz Deutschland.

Bei chronisch-obstruktiven Lungenkrankheiten, deren Abkürzung COPD sich vom Englischen "Chronic Obstructive Pulmonary Disease" ableitet, handelt es sich um eine Verengung der Atemwege, die sich auch durch Medikamente nicht vollständig zurückbildet. Die Veränderungen der Lunge bleiben also lebenslang bestehen. Symptome der Krankheit sind Atemnot, Husten und Auswurf. Ausgangspunkt der Krankheit ist eine chronische Entzündung der Atemwege. Man kann zwei Hauptformen unterscheiden: COPD mit chronischer Bronchitis und COPD mit Lungenemphysem. Lungenemphysem wiederum bedeutet, dass die Lungenbläschen am äußersten Ende der Bronchiolen erweitert und zerstört werden. Es kommt zu einer Kraterbildung in der Lunge; diese Krater füllen sich mit Schleim. In 85 Prozent der Fälle ist die Ursache der Krankheit das Rauchen, erklärt Ditters, und: "COPD kommt nicht von heut auf morgen." Viele der Betroffenen würden schon seit Jahrzehnten nicht mehr rauchen und bekämen die Krankheit trotzdem noch, denn die Lunge erhole sich nicht. Ditters empfiehlt deshalb jedem Raucher, einen Lungenfunktionstest zu machen. Häufig bleibe die Krankheit nämlich unentdeckt. Feinstaub, ein bekanntes Problem in Großstädten wie Stuttgart, sei keine wirkliche Krankheitsursache. Wenn allerdings jemand berufsbedingt viel Staub einatmet, könne das zum Problem werden, erläutert Ditters.

Dieser wissenschaftliche Aspekt soll in den Treffen der Selbsthilfegruppe jedoch nicht das überwiegende Thema sein. Hauptsächlich geht es um den Erfahrungsaustausch in lockerer Atmosphäre. Die Partner der Betroffenen sind mit dabei, es gibt Kaffee und Kuchen und Ditters berichtet über Neuigkeiten zur Krankheit. Warum auch die Partner mit dabei sein sollen, erklärt Ditters genauer: "Für Angehörige ist die Krankheit besonders schwer zu verstehen. Es kann eben sein, dass ein Betroffener in einem Moment topfit und fünf Minuten später ›platt‹ ist." Hin und wieder sind auch externe Experten für Vorträge zu Gast. Ditters sieht die Gruppe als wichtiges Zusatzangebot zu Gesprächen mit Ärzten – ohne die Mediziner dabei kritisieren zu wollen. "Ärzte können oft gar nicht so viele Informationen weitergeben, weil sie gar nicht so viel Zeit haben", meint er. In der Gruppe werde dann versucht, auf alle Fragen eine Antwort zu finden. Auch auf das Thema Krankenkassen kommt Ditters in diesem Zusammenhang zu sprechen. "Krankenkassen lehnen gerne ab, wenn es darum geht, bestimmte Behandlungen zu finanzieren", weiß er. Nach einem Widerspruch würde es meist klappen, doch dazu hätten Betroffene oft nicht die Kraft. Auch hier hilft die Gruppe weiter. "Denn Rehabilitation kommt vor Pflege", ist Ditters überzeugt.