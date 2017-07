Horb a. N. Krankenhaus: Neuer Chef für Geriatrie

"Leider mussten wir Martin Weiner, der diese Position bis jetzt inne hatte, ziehen lassen. Er ist dem Ruf einer Klinik aus dem Chiemgau gefolgt, was wir sehr bedauern", sagt Ralf Heimbach, Geschäftsführer der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH. "Aber wir sind froh, dass wir mit Wolfgang Knauf für eine Übergangszeit bis Ende September einen sehr kompetenten, engagierten und vor allen Dingen im Bereich der Geriatrie erfahrenen Arzt für Horb gewinnen konnten", so Heimbach weiter.

Der gebürtige Bonner hat in seiner Heimatstadt Medizin studiert und war nach seiner Assistenz- und Oberarztzeit als Chefarzt tätig. Zuletzt war Knauf von 1993 bis 2016 Chefarzt der Abteilung für Geriatrie und Rehabilitation an der Asklepios Paulinen Klinik in Wiesbaden – eine der größten geriatrischen Abteilungen in Hessen, teilt die KLF mit.

Neben einem vollstationären geriatrischen Angebot gehörten zu dem Wiesbadener Verantwortungsbereich von Knauf die Leitung einer großen geriatrischen Tagesklinik, eine Memory-Clinic wie auch eine sogenannten mobile geriatrischen Rehabilitationseinheit. Darüber hinaus konnte Knauf als einer der ersten Geriater in Deutschland eine sogenannte Alterstraumatologische Einheit an seiner früheren Wirkungsstätte aufbauen.