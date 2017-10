Horb a. N. Konzertabend mit besonderer Note

Der musikalische Abend in der Talheimer Halle hat bereits Tradition. In diesem Jahr soll es ein "Konzertabend mit der besonderen Note" werden, kündigen die Sänger an. Unter der bewährten musikalischen Leitung von Peter Straub erwartet die Zuhörer ein breit gefächertes Liedprogramm.

Als Gastchöre sind in diesem Jahr die Männer von der "Eintracht" Heiligenzimmern, der Männerchor Nordstetten und die Sängerinnen und Sänger vom "Liederkranz" Salzstetten auf der Bühne.

Die Gäste dürfen sich auf einen musikalischen Abend auf hohem Niveau freuen. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Konzertbeginn dann um 20 Uhr.