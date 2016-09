Horb a. N. Kontakt nach Greffern wird vertieft

Pünktlich wurde früh morgens in Dettingen die Tagestour gestartet. Über die Schwarzwaldhochstraße ging es ins Bühlertal und direkt an den Baggersee. Danach stärkte sich das Ausflugsteam mit den vier Jungfischern und fünf Betreuern mit einem zweiten Frühstück. Danach durften die Jugendlichen ihre Angelruten auspacken und ihre Haken in den See werfen.

Der Vorsitzende des Fischereivereines Greffern, Edgar Ludwig, und der Jugendwart Mike Hofmann begrüßten den Dettinger Fischernachwuchs mit ihren Betreuern. Dabei wurde vereinbart, dass ab 2017 jedes Jahr ein gemeinsames Zeltlager für die Jungfischer stattfinden soll – abwechselnd in Greffern und Dettingen. Die Jungfischer waren von dieser Idee sofort begeistert.

Bei herrlichem Sonnenschein waren alle gespannt, wer den ersten Biss hat. Der Fischernachwuchs durfte dabei abwechselnd vom Ufer und vom Ruderboot aus fischen. Die Betreuer wechselten sich beim Rudern über den See ab und so konnte die erste Gruppe noch vor der Mittagspause mit dem Blinker den See abfischen. Die Ausbeute war bis dahin sehr mager: Nur ein Hecht biss zu.