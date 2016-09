Horb a. N. Konkurrenz soll nachts in Gondel um Schlaf gebracht werden

Vier Kandidaten stellen sich ab dem 30. September der Herausforderung: Heute Morgen ziehen sie in eine Riesenrad-Gondel auf dem Cannstatter Volksfest eine. Darin werden sie sich während des gesamten Aktionszeitraums – maximal zehn Tage bis zum letzten Tag des Cannstatter Wasens am 9. Oktober – Tag und Nacht aufhalten. Nur in den festgelegten Pausenzeiten dürfen sie das Riesenrad am Krämermarkt für ein paar Minuten verlassen. Während der Öffnungszeiten des Wasens drehen die vier Kandidaten ansonsten wie gewöhnliche Volksfest-Besucher täglich ihre Runden im 58 Meter hohen Riesenrad. Zudem müssen sie verschiedene Herausforderungen meistern. Wer es am längsten in der Gondel aushält, gewinnt 10 000 Euro. Begleitet wird die Aktion von den Antenne-1-Moderatoren Nadja Gontermann und Oliver Ostermann. In ihrer Morgenshow stellen die beiden täglich die Frage: "Wer hält’s aus, wer geht raus?"

Der Talheimer Thomas Günther wird von seinen Freunden "Ossi" genannt. Den Spitznamen hat ihm ein Kollege gegeben, da er früher in Halle an der Saale gewohnt hat. Obwohl Thomas seit 1999 in Baden-Württemberg lebt, hat er den Spitznamen bis heute behalten. Günther ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von sieben und 14 Jahren. "Ich bin definitiv ein sehr verrückter Mensch. Daher hat mich der ›Wasen-Wahnsinn‹ direkt fasziniert", so der 36-jährige Anlagenführer über seine Teilnahme an der Aktion.

Günther beschreibt sich selbst als Nachtmensch und hat vor, seine Mitstreiter in der Gondel um den Schlaf zu bringen. Mit dieser Taktik möchte er die anderen Kandidaten zum Ausstieg bewegen. Vom Gewinn plant der zweifache Familienvater den Bau eines Swimmingpools.