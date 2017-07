Horb a. N. Kommunale Klimaschutz-Politik geht in die nächste Stufe

Die Stadtverwaltung ist zusammen mit der Energieagentur in Horb, die mittlerweile als EEA-Beraterin zertifiziert ist, mit einer Kick-Off-Veranstaltung in den Prozess gestartet. Ein Energieteam, das aus Vertretern aller Fachbereiche der Stadtverwaltung besteht, wird künftig seine breit gefächerten Kompetenzen gebündelt einbringen. Dies gewährleistet, dass die Stadt in Sachen Energie und Klimaschutz auch in Zukunft weiter vorankommt. Das fachübergreifende Gremium ist für die Umsetzung des EEA-Programms in Horb zuständig und tauscht sich regelmäßig zu Klimaschutzmaßnahmen und deren Umsetzung aus.

Als akkreditierter EEA-Berater begleitet Martin Heer, Leiter der Energieagentur, die Stadt bei der Durchführung des Zertifizierungsverfahrens und dem Aufbau des Qualitätsmanagementsystems. Eine erste Auszeichnung mit dem European Energie Award ist für das Jahr 2020/2021 vorgesehen.