Horb a. N. Kolibri als Postbote der Liebe

Trotz den vielen Jahren in Deutschland vermisst er Peru. In vielen seiner Werke spiegeln sich die Eindrücke dieses Landes wider. So leuchten seine Ölgemälde beispielsweise in den schillernsten Farben. Sie stehen für die Lebensfreude, die den Südamerikanern gerne mal nachgesagt wird. Und darum dreht sich auch die Ausstellung: um das Leben und die Freude daran.

Die Naturverbundenheit des Künstlers springt beim Betrachten seiner Kunst ins Auge. Darauf angesprochen entgegnet Colán: "Die Natur ist schließlich wichtig fürs Leben der Menschen." Er findet: "Mutter Erde soll eine Freundin für den Menschen sein und nicht ausgebeutet werden." Und Shah übersetzt sein Spanisch weiter: "Was jetzt kaputt ist, ist auch später noch kaputt. Natur und Mensch sollen beide überleben können." Der Künstler ist jedoch der Meinung, dass es schwierig ist, einen Ausgleich zwischen dem Nehmen und dem Geben herzustellen.

Der Kolibri, ein kleiner Vogel, dessen Flügelschlag mit dem bloßen Auge nicht als solcher zu erkennen ist, da er so schnell vonstattengeht, gilt laut Colán als Symbol für den Postboten der Liebe. In seinen Werken tritt er häufig in Erscheinung. Er zieht sich durch seine Kunst.

Aber auch Gefühle und Menschlichkeit spiegeln sich in seiner Kunst wider. "Sexualität ist Leben, aber auch die Geburt oder das Trösten durch eine Umarmung sind Leben", sagt er. Seine Ausstellung habe, so sagt Colán selbst, nichts religiöses an sich. Er möchte durch seine Werke einfach nur Geschichten erzählen. Und das gelingt ihm.

Musikalisch umrahmt wird die Vernissage, die am heutigen Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr stattfindet, von der Musikgruppe "Raices". Oswaldo Lorenz und Pablo Fiesta spielen peruanische Musik mit Charango, Gitarre und Panflöte.

Kuratorin Shah zeigt sich äußerst zufrieden mit der Belegung durch Colán. Sie möchte den Besuchern abwechslungsreiche Ausstellungen präsentieren. Drei Monate wird "Mythos und Natur" in den Räumen des Horber Klosters zu sehen sein. Die nächste Ausstellung beginnt dann am 10. März.