Horb a. N. Kolhepp im Kloster

Der Veranstalter, das Projekt Zukunft, kündigt dazu an: Goethe kannte zwar den ganzen Faust auswendig – hatte aber keine Ahnung, wie ein Smartphone funktioniert… Die Frage liegt also auf der Hand: Wie hilft uns klassische Bildung im Wahnsinn zwischen Babyjahr und Menopause, beim Elternabend oder Erlebnisklettern? Bernd Kohlhepp hält dem klassischen Stoff die blanke Wirklichkeit entgegen und lässt daraus seine Comedy entstehen. Damit knüpft der süddeutsche Kabarettist nahtlos an sein Bravourstück "Die Räuber oder so" frei nach Friedrich Schiller an. Unglaublich mit welcher Geschwindigkeit Bernd Kohlhepp die Rollen wechselt, von Faust zu Mephisto über Wagner zu Gretchen mit blondem Zopf und wieder zurück zu Faust. Da ist man als Zuschauer schon ganz schön gefordert – zumal man ja auch das "Jetzt und Hier" nicht aus den Augen verlieren will. Da geht es also auch um alltägliche Begebenheiten. Der Eintritt kostet 16 oder ermäßigt 12 Euro.

Weitere Informationen: www.berndkohlhepp.de