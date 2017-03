Horb a. N. Können vertieft und Kameradschaft gestärkt

Zudem legten im November elf Mann der Rexinger Wehr das bayerische Leistungsabzeichen in den Stufen 1 bis 6 bei ihren Kameraden in Burlafingen ab. "Auch dieses Leistungsabzeichen hat gezeigt, dass wir dadurch unser Können vertiefen und unsere Kameradschaft stärken konnten", resümierte Graf. Auch 2018 will die Truppe aus Rexingen wieder in Burlafingen zum Ablegen des bayerischen Leistungsabzeichens antreten. Die Kassenentwicklung der FFW weist eine leicht positive Veränderung auf; ebenfalls sei der Kassenstand stabil geblieben, berichtete Schatzmeister Florian Kleine.

In der Jugendarbeit zeigt sich die Abteilung ebenso gut aufgestellt: Jugendleiter Andreas Maier musste sich lediglich von einem Jugendlichen "verabschieden", welcher in die Riege der Aktiven aufgenommen wurde. Durch viele gemeinsame Unternehmungen und Übungen hält Maier die Jugendlichen der Wehr erfolgreich bei der Stange. Ortsvorsteherin Birgit Sayer lobte die Kreativität und das Engagement mit welchen die Jugendarbeit der Rexinger Wehr vorangetrieben wird. Schließlich lebe die Feuerwehr vom Nachwuchs, betonte Sayer. Die Alterswehr, die derzeit zehn Kameraden stark ist, blickte mit Gerhard Kaupp in Vertretung für Ulrich Galsterer auf ein schönes und kameradschaftliches Jahr zurück.

Neben gemeinsamen Wanderungen und Ausflügen greift die "alte Garde" den Aktiven wann immer es geht unter die Arme. So auch beim Abkassieren am Rosenmontagsumzug in Horb, wo die Kameraden der Alterswehr mit am stärksten vertreten waren. Der Stadtbrandmeister Markus Megerle sparte in seiner Ansprache an die Truppe nicht mit Lob, wobei er vor allem auch den Betreuern und der aktiven Wehr seinen Dank und seine Anerkennung für die tatkräftige Unterstützung aussprach.

In seinem Ausblick für das Jahr 2017 gab Kommandant Graf bekannt, eine alte Tradition der Narrenzunft in Rexingen wieder aufleben lassen zu wollen. Geplant ist, am 1. Mai das Aufstellen des Maibaums mit anschließender Mai-Hocketse im Ort zu veranstalten. Ebenso ist im Sinne der Kameradschaftspflege vorgesehen, einen zweitägigen Ausflug am Pfingstwochenende im Schwarzwald zu verbringen.