Horb a. N. Königswetter beim Königsschießen

Horb-Dettingen. "Bei Königswetter ermittelte der Dettinger Schützenverein seinen Schützenkönig", sagte ein launiger Oberschützenmeister Holger Kraus bei der Siegerehrung. Bei herrlichem Wetter war am Sonntag auf der Schießanlage im Arnistal reger Betrieb. Schießleiter Roland Schmid leitete das interne Turnier souverän.

Geschossen wurden in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und dem Kleinkalibergwehr jeweils zwei Serien mit insgesamt 20 Schuss. Die Aktiven gingen konzentriert ans Werk, um die meisten Ringe zu schießen. Wer den besten Teiler schoss, wurde Schützenkönig. Also eine klare Angelegenheit. Ja, wenn dann noch die Nerven mitspielen und der Schütze ein ruhiges Händchen und ein gutes Auge hat, kann ja nichts mehr schief gehen.

So die Theorie. In der Praxis ist natürlich alles anders. Bei der Siegerehrung am Sonntagnachmittag konnte nach den einleitenden Worten von Oberschützenmeister Holger Kraus das Geheimnis um den neuen Schützenkönig gelüftet werden. Schießleiter Roland Schmid war mit dem Schießergebnissen ganz zufrieden. Zwei Schützen mehr als im vergangenen Jahr nahmen an diesem Wettbewerb teil.