Horb a. N. Knapper Sonnen-Sieg für Haipt

Architekt Eberhardt: "Mein Ziel war es, wenigstens ein paar Balkone anzubieten. Dazu habe ich die Anordnung der Balkone in der zweiten Etage gedreht, um die Fassade etwas aufzulockern und spannender zu machen."

Denkmalschutzamt hat Bedenken

Heißt: Im ersten Obergeschoss hat die erste und die dritte Wohnung Balkon, im zweiten Stock die zweite und vierte Wohnung. "Die Balkone würden nach vorne hin nicht über das Vordach unten herausragen. In sofern würde es das in der Fläche nicht stören", so der Architekt.

Doch ist das überhaupt erlaubt? Stadtplaner Klein: "Laut der neuen Stadtgestaltungssatzung sollten Balkone eigentlich nicht in einer historischen Altstadt sein. Man kann sie auf der Straßenseite zulassen, wenn das Gebäude nur eine Straßenseite hat. Im Rahmen der Diskussionen um die neue Stadtgestaltungssatzung haben wir immer dafür geworben, dass modernes Wohnen möglich sein soll. Wenn sich Balkone städtebaulich einfügen, wäre das in diesem Falle möglich."

Das Denkmalschutzamt hat Bedenken. Die Referentin schreibt, so die Drucksache: "Sowohl die großen querliegenden Fensterformate als auch im Besonderen die Balkone sind innerhalb der historischen Altstadt als untypische und fremde Gestaltungselemente zu werten." Das Amt empfiehlt, hier keine Ausnahmen von der Gestaltungssatzung zu machen.

Die wären aber möglich. In Paragraf zehn der neuen Gestaltungssatzung steht: "Balkone und Loggien sind auf den Straßenseiten nicht zulässig. Bei zwei- und mehrseitig von Straßen umschlossenen Gebäuden sind Balkone und Loggien ausnahmsweise zur Straßenseite zulässig."

Das Rathaus hatte sich in der Drucksache für die Balkone vorne ausgesprochen: "Aus stadtgestalterischer Sicht werden die Eingriffe in die Fassade als eine positive Aufwertung der äußeren Gestalt gesehen."

Klar, dass jetzt die Diskussion startet. SBS-Mitglied Daniel Wochner (FDP): "Ich finde das mit den vier Balkonen kein Problem. Ich kann mir sogar acht vorstellen. Es geht um ein Gebäude, welches gut 50 Jahre alt ist mit einer modernen Struktur. Bei Gebäuden dieser Art ist das passend."

Gegner sehen das Stadtbild gestört

Joachim Beuter, sachkundiger Einwohner: "Bis auf die Balkone kann ich das akzeptieren. In dem Areal gibt es das Kreidler-Hochhaus, Pro-Optik, historisches Fachwerk. Durch die Balkone wird es da noch uneinheitlicher. Ich frage mich auch, ob die Mieter an der lautesten Kreuzung der Stadt auf dem Balkon sitzen wollen."

Haipt: "Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum die geplanten vier Balkone die Uneinheitlichkeit des Platzes noch verschlimmern sollen. Als im Lotzer-Haus noch Gastronomie war, haben die Leute immer gerne draußen gesessen. Auch in den Großstädten sind Balkone an belebten Straßen üblich."

Auch der sachkundige Einwohner Thomas Bauer kann sich die Balkone dort "nicht vorstellen". Ebenso Viviana Weschenmoser (SPD). "Das stört das Stadtbild. Das Areal wirkt bunt und durcheinander. Da noch etwas neues reinzuschießen, finde ich schlecht. Vor allem, weil da noch möglicherweise andere Umbauprojekte in der Pipeline sind."

Gerhard Munding (CDU): "Ich kann mir nicht vorstellen, dass an dieser Straßenkreuzung Balkone bei den Mietern funktionieren. Ich werde dem nicht zustimmen."

Joachim Patig, Fachbereichsleiter "Zentrale Steuerung": "Man sollte aufpassen, dass entlang der Regelungen der Stadtgestaltungssatzung diskutiert wird. Bisher sind dort einige subjektive Töne zu hören. Es wäre schade, wenn der Eindruck entsteht, dass die objektiven Regelungen der Stadtgestaltungssatzung in der Argumentation keine Rolle spielen. Das könnte dann auch zukünftig eine Rolle spielen."

Das motivierte die Befürworter. Jürgen Poppitz (FD/FW): "In dem Bereich herrscht architektonisches Multi-Kulti. Es wird Zeit, dass wir hier eine Marke setzen und etwas neues machen. Der Entwurf ist toll und gelungen."

Josef Nadj (CDU): "Es geht um die Umgestaltung eines Gewerbegebäudes, was in seiner jetzigen Erscheinung überhaupt keine Rücksicht auf die Nachbarn nimmt. Jetzt kommen dort Balkone hin, die dem ganzen einen Charakter der Urbanität geben. Bisher wirkt die Fassade als tote Fläche. Die asymmetrische Anordnung durch die Balkone gibt ihr einen neuen Eindruck. Durch die transparenten Balkongitter bleibt der zurückhaltende Eindruck der Fassade enthalten. Architekt Eberhardt ist hier auf einem sehr guten Weg."

Elisabeth Schneiderhan (OGL): "Für uns als OGL ist der vorgelegt Plan absolut positiv. Wir finden die Balkone an der Stelle richtig. Wir würden uns freuen, wenn man die Pläne so umsetzt."

Rund eine Stunde wird hin und her diskutiert

Nach gut einer Stunde Diskussion wurde abgestimmt. Denkbar knapp. Vier SBS-Mitglieder stimmten mit "Ja". Drei (Viviane Weschenmoser, Gerhard Munding und Joachim Beuter) dagegen. Vier SBS-Mitglieder enthielten sich der Stimme. Eine Stimme Mehrheit für vier neue Balkone. Ein knapper Sieg für Haipt und seine zukünftigen Mieter.

Am nächsten Tag freut sich Haipt: "Das war zwar knapp, aber Mehrheit ist Mehrheit. Ich habe mir den Architekten Eberhardt bewusst ausgesucht, weil er mit seinen Bauten wie die Volksbank oder die Turnhalle der Gutermann-Grundschule es geschafft hat, einen angemessen Baustil für Horb zu finden."