Horb a. N. Knapp an (Knast)-Anschrift vorbei

Ho rb. Erschwerend kam hinzu, dass der Abnehmer zu dieser Zeit noch Jugendlicher war. Der Ex-Nebensitzer, der als Zeuge da war, behauptetete, dass ihm der Angeklagte mehrfach – zwischen sieben bis zehnmal – "Füchse" á 2,5 Gramm zum Preis von 25 Euro pro Einheit verkauft habe. Der Angeklagte selbst gab zwar zu, dass er ein einziges Mal etwas für den Zeugen besorgt habe, aber damit hätte es sich auch schon gehabt.

Marihuana-Genuss scheint stark auf die Gehirnzellen, die für das Gedächtnis zuständig sind, zu drücken – so der Eindruck den man gewinnen konnte, wenn man den früheren Schulkameraden bei ihren Aussagen zuhörte. "Ich weiß nicht mehr genau", "ich kann mich nicht erinnern", "das weiß ich nicht mehr", waren die Standardsätze. Die waren sowohl vom Angeklagten, als auch vom Zeugen zu hören.

Nun stand das Gericht vor zwei völlig konträren Aussagen und hatten die recht undankbare Aufgabe, sich bis zur Wahrheitsfindung durchfragen zu müssen. Ein Kripobeamter erklärte im Zeugenstand, wie man auf die Deals stieß. Ein "WhatsApp"-Aufruf des Zeugen, man möge doch die fünf Euro, die noch aus den Drogendeals ausstehen, bezahlen, führte auf direktem Weg zum Angeklagten, der eine außergewöhnliche Biografie aufweisen kann. Zwei angefangene Kochlehren, eine davon in einem Tonbacher Nobelhotel, eine Ausbildung als Automechaniker, bei der er wegen schlechter schulischer Leistungen rausflog und der Traum, eine Lehre auf dem Bau anfangen zu können, krönten bisher seinen Berufsweg. Beim Onkel, der ihn aufnahm, als er vor zwei Jahren bei der Mutter rausflog, wohnt er inzwischen auch nicht mehr und als er zu Richter Trick sagte, dass er keine ladungsfähige Anschrift habe, fragte dieser freundlich nach, ob er ihm dann eine beschaffen soll. "Schloss 1 in Rottenburg hört sich doch gut an, und das könnte ich anbieten" sagte der Richter. Trick ermahnte den Angeklagten, dass er eine Lehre abschließen soll, denn ohne Berufsausbildung wird man nie etwas. "Das schleppt man wie einen Klotz am Bein hinter sich her."