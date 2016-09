Horb a. N. "Kleintierzucht verbindet uns mit der Natur und Tieren"

1916 wurde der Kleintierzuchtverein in Horb gegründet. Von diesem Zeitpunkt an bis nach dem Zweiten Weltkrieg züchteten die Horber Tiere in erster Linie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. In den 1950er-Jahren stellte der Kleintierzuchtverein fest, dass verschiedene Rassen in ihren Merkmalen und Farbenschlägen zurückgegangen waren. Daher nahmen die Mitglieder das aktive Betreiben der Zucht auf. Mit den Jahren entwickelten sich artgerechte Tiere. In der heutigen Zeit wird wieder stark daran gearbeitet, die Tiere auf ihre eigentliche Rasse und Schönheit dem vorgeschriebenen Standard zuzuführen. "Die Vereinsgemeinschaft der Kleintierzüchter erhält unseren Nachkommen die Reinheit der Rassen und Farbenschläge in den Sparten Kaninchen, Geflügel, Ziergeflügel und Tauben. Die Kleintierzucht verbindet uns Menschen mit der Natur und den Tieren", erklärt der Kleintierzuchtverein. Dieser erlebte zwar am Sonntag nicht den größten Andrang, zog aber insgesamt eine positive Bilanz: "Immer wieder kamen Radfahrer vorbei und verpflegten sich hier. Auch die Kinder haben die Tiere angeschaut und gebastelt." Ein kleines Fest, das aufgrund des guten Wetters laut Wüstholz ein großer Erfolg war.