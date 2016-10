Horb a. N. Kleiner Verein bringt große Leistung

Horb-Bildechingen. Der neue Ortsvereinsvorsitzende Michael Laschinger, der dieses Amt am 11. September 2015 auf Drängen von Gisela Lobmiller übernommen hatte, berichtete von seiner Einarbeitungsphase. Er war mit beim Jahresausflug dabei und fungierte als Delegierter bei Versammlungen des Kreisverbands. Einen automatisierten externen Defibrillator (AED) habe man für den "Helfer vor Ort", Detlef Wüstholz, beschafft. Das bisherige Gerät war defekt. Gerne würde man ein drittes Gerät kaufen. Hier hatte Laschinger gleich eine Anschubfinanzierung in Höhe von 500 Euro von seinem Arbeitgeber, der Kreissparkasse Freudenstadt, per Großscheck mit dabei. Ein wichtiges Signal, denn gerade die Finanzierung solch lebenswichtiger Geräte müssen die Ortsgruppen beim DRK aus eigenen Mitteln stemmen.

Laschingers besonderer Dank galt den elf Aktiven des Vereins für ihr Engagement. Gemeinsam stemmten sie 2015 über 60 Termine. Darunter waren die Einsätze beim Konzert der Amigos, bei der Fleckafasnet, den Ritterspielen und der Mission Mudder. Die stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe und stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Gisela Lobmiller fasste diese Termine zusammen. Wenn man diese Stunden, den Zeitaufwand für die beiden Blutspendentermine und den Zeitaufwand für Fortbildung und ähnliches zusammenzählt, kommt man auf rund 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit zum Wohl der Bevölkerung. Hierfür gab es zu Recht Lob von der Kreisgeschäftsführung, von Ortsvorsteher Peter Zimmermann und von Michael Laschinger.

Schriftführerin Sonja Müller fasste das Jahr dann nochmals zusammen und stellte in ihrem Ausblick 2016/17 fest, dass es etwas Wertvolles sei, einen DRK-Verein im Ort zu haben, das erhalten gehört. Deshalb würden sich alle Vereinsmitglieder über weitere aktive und passive Mitglieder freuen. Ein Thema, das auch Vorsitzender Laschinger ansprach. Hierzu merkte Johannes Stocker in seinem Grußwort an, dass man zwar externe Mitgliedswerber losschicken könne, doch die echte Werbung würden die DRK-Mitglieder vor Ort machen. "Euch kennt man, euch vertraut man, euer Einsatz hilft Leben zu retten."