Horb a. N. Kleiner Chor bedeutet nicht kleiner Klang

Ebenso löste die Grundschule ihren Schulchor auf, weshalb wenig Hoffnung auf gesanglichen Nachwuchs besteht. Die Dirigentin des Kinderchors der Seelsorgeeinheit Steinachtal, Birgit Teufel, erklärte sich bereit, die Kinder zu den Probezeiten in Grünmettstetten zu übernehmen. Bisher ist lediglich ein Kind aus Bittelbronn im Kinderchor der Seelsorgeeinheit tätig.

Schlotters Dank richtete sich an den fleißigen Dirigenten, die treuen Mitglieder des Chors sowie Gerold Lipp, welcher nach siebzehn Jahren aktiver Mitgliedschaft im Kirchenchor feierlich verabschiedet wurde. Auch in diesem Jahr wird der Kirchenchor wieder aktiv sein: Vorgemerkt in dessen Kalender sind eine Dekanats-Wallfahrt am 17. September in Lützenhardt/Heiligenbronn sowie der Diözesankirchenmusiktag am 23. September in Stuttgart.