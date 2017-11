Horb a. N. Kleine Bälle machen große Freude

In den Hobbyrunden siegte bei den Mädchen Swenja Hahn vor Dana Hahn. Bei den Damen verteidigte Daniela Decker ihren Titelgewinn vom vorigen Jahr. Ute Königsberger-Walz wurde Zweite vor Stefanie Pluschke. Auf den Plätzen folgten Bianca Brissaud und Ina Arnaut.

Bei den Herren siegte Ralf Kebernik vor Christoph Brissaud, Christoph Walz und Anton Scherrmann.

Bei den Aktiven gab es zwei Wettbewerbklassen. In der Gruppe der 2. Mannschaft gewann ganz überlegen Michael Baun, Zweite wurden punktgleich Andreas Arnaut und Konstantin Wehle vor Sebastian Dürr. In der Gruppe der 1. Mannschaft hieß der Sieger wiederum Daniel Schneider. Gegen den Zweiten Jens Küfer gewann er knapp im Entscheidungssatz. Dritter wurde Norbert Noll. Als bester Altheimer Bürger, der nicht in einer Tischtennismannschaft des TSV spielt, erhielt Ralf Brändle ebenfalls einen Pokal.

TSV-Vorstand Axel Kaupp bedankte sich zum Schluss bei den Organisatoren, der Turnierleitung und dem Küchenteam für ihren Einsatz und überreichte bei der anschließenden Siegerehrung den Meistern die Pokale. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und konnten sich zusätzlich etwas aus der Vielzahl der von Volksbank und Kreissparkasse gestifteten Preise auswählen.

Insgesamt war es eine sehr gut besuchter Veranstaltung und die zahlreichen Besucher sahen viel spannende Spiele. Selbst die Jüngsten hatten tolle Tricks beim Spiel mit dem Zelluloidball parat. Es wurde getopspint, geschnitten, geschmettert und gestoppt, dass es eine wahre Freunde war.