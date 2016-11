Horb a. N. "Klein, aber oho"

"Früher verkaufte die KJB-Jugend ihre Adventskränze auf der Mauer in der Ortsmitte. Aus diesem ›Mauer-Märktle‹ hat sich im Lauf der vergangenen Jahre unser kleiner Weihnachtsmarkt entwickelt", berichtete einer der Kindergarten-Väter, die mit einem gewaltigen Aufgebot an Rotweinflaschen und ihrem Glühweinstand dazu beitrugen, dass es auch ein heiteres Märktle wurde.

Der erste Weg von Bittelbronns Ortsvorsteher Hans Schmid führte aber zu den "Wollhexen", die neben allerlei Selbstgemachten und ihrem Hexenwasser auch eine besondere Spezialität in ihrem Angebot hatten. "Das Bittelbronner Springerle – selbstverständlich mit viel Anis und dem Wappen des Ortes – das gibt es nur bei uns", erklärte eine der "Hexen" recht selbstbewusst. Wer die Springerle nachbacken möchte, bekommt auch dazu eine Chance, denn die Damen verkauften das Bittelbronner Model auch im Set mit einem fertigen Springerle.

Am Nebenstand boten die Jungs und Mädels der DRK-Jugend Bittelbronn-Dettlingen ihre Waren an. Zusammen mit ihrer Leiterin Tamara Walter hatten sie Spezial-Marmeladen in den Geschmacksrichtungen Kirschglühwein und Apfel-Lebkuchen eingekocht, Teelichter aus Beton gegossen sowie weihnachtliche Holzengel und Papiersterne gebastelt. "Alle Einnahmen gehen in die Jugendkasse, damit man mal wieder einen Ausflug organisieren kann", so Walter.