Horb a. N. Kleiderkammer erwartet Ansturm

Es wird zwar viel gespendet, doch die Nachfrage ist nach wie vor groß

Stolz führt er ins neue Kinderspielzimmer. "Sonst musste man zwischen den Regalen immer über spielende Kinder steigen." Die Wände sind bunt bemalt und eine Menge Spielzeug ist zu finden. Um die Gestaltung hat sich Lukas Hamza, 24 Jahre, gekümmert. Mit seinem Namen hat sich der junge Mann, der eine Ausbildung zum Bauzeichner macht, an einer Stelle an der Wand verewigen dürfen. Er ist einer der Syrer, die dem Helferteam der Kleiderkammer unter die Arme greifen. Sie wollen etwas zurückgeben und sind deshalb mit vor Ort, wenn die Kleiderkammer immer am ersten Freitag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat. Dann tragen sie die Kisten mit Kleidern, die gespendet werden oder helfen beim Übersetzen. "Auch Schneeschippen oder Laubsammeln übernehmen sie auf dem Gelände", so Ferl.

Besonders hektisch könnte es für das Helferteam, das von anfänglich 40 auf rund 5 Ehrenamtliche geschrumpft ist, demnächst mit dem Familiennachzug wieder werden.

"Wir brauchen deshalb vor allem Kinder- und Frauenkleidung", erklärt Helferin Katharina Niedernhöfer aus Rexingen. Es werde zwar viel gespendet, doch die Nachfrage sei nach wie vor groß. Auch sie freut sich, dass die Kellerräume nun freundlicher gestaltet sind. "Das war schon immer etwas abschreckend."

Ein bisschen brauchen die Helfer noch, um sich auf die neue Einrichtung einzustellen. Die Kasse soll wieder an den Ein- und Ausgang. "Die Leute gehen sonst einfach, weil sie gar nicht mitbekommen, dass hinten die Kasse steht", sagt Helfer Albert Arnoldt. Denn ganz umsonst sind die Sachen in der Kleiderkammer auch nicht. 1,50 Euro pro fünf Kleidungsstücke für Erwachsene, bei Kinderkleidung sind es zehn Teile.

Wenn dann außer der Reihe Möbel oder Geschirr benötigt werden, dann nehmen sich die Helfer der Sache teilweise auch an. "Wir nehmen auch Fahrräder", sagt Ferl.

Dabei sollte man sich am besten bei der Integrationsbeauftragten Kristin Schober melden. "Was wir aber am dringendsten brauchen, das sind Wohnungen", sagt Ferl besorgt, "und da können wir leider von unserer Seite auch fast nichts machen."