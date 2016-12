Horb a. N. Klaus Konrad zeigt sich im Bischofskleid

Lichtbildvortrag über Studienreise zu Lutherstätten geplant

Das Jubiläumsjahr der Reformation bekommt darin schon im Einführungswort von Pater Jennis und Diakon Konrad einen Platz nicht zuletzt im ökumenischen Geiste, zumal bei den Senioren auch einige von der evangelischen Kirchengemeinde mitmachen. Diakon Konrad zeigt dazu einen Lichtbildervortrag über die ökumenische Studienreise zu den Lutherstätten kommenden Jahr zum Abschluss des Lutherjahres am 15. November. Sonst stehen auch die inzwischen zur Tradition gewordenen Themen und Treffen im Programm, wie das Neujahrstreffen am 11. Januar, die Seniorenfasnet am 22. Februar. Pater Jennis steht am 15. März mit Gedanken zur Fastenzeit zur Verfügung.

Der bekannte Nordstetter Lyriker und schwäbische Dichter Ralf Jandl hält am 19. April eine Lesung.

Am 10. Mai hält Pater Jennis eine feierliche Maiandacht, und dann gibt es ein gemütliches Zusammensein.

Die Kindergartenkinder besuchen die Senioren am 21. Juni und am 12. Juli gibt es einen Ausflug zur Autobahnkirche bei Singen und dann mit einem Abstecher nach Radolfzell unter Begleitung von Diakon Konrad und Pater Jennis.

Nach der Sommerpause steht das Thema Märchen auf dem Programm mit Sigrid Maute aus Balingen.

Im Oktober gibt es Neuen Wein und Zwiebelkuchen. Dann folgt Diakon Konrads Luthervortrag am 15. November und schließlich folgt die Adventsfeier dann just am 6. Dezember, dem Nikolaustag.