Horb a. N. Klassisches und Modernes abwechslungsreich vereint

Im zweiten Teil spielten die Musiker etwa die "Advents-Fantasie" von Roland Kernen, der in seiner bezaubernden Komposition Adventslieder verarbeitete, etwa "Macht hoch die Tür", "Maria durch ein Dornwald ging" oder "Bethlehem, du kleine Stadt". Der Lobgesang "Canticle of the Saints" wurde 2007 von Ed Huckeby komponiert. Die aufregende Komposition orientiert sich am Titel, der als Lob- und Jubellied definiert wird. Es sind Anklänge an den traditionellen Hymnus "Amazing Grace" verwoben.

In seiner Komposition "A Saints Hallelujah" verbindet der Komponist Lew Henderson den klassischen Part aus Georg Friedrich Händels "Messias", hier explizit das "Halleluja" sowie den bekannten Titel "When the Saints Go Marching in". Aufgeführt wurde das Werk von den berühmten Musikern von Canadian Brass. Mit den Werken "In Modo Barocco" und deutschen Weihnachtsliedern verabschiedeten sich die Musiker vom Publikum. Gemeinsam wurde noch das Weihnachtslied "Tochter Zion" angestimmt. Im Anschluss gab es Glühwein, Punsch und Bratwürste im Gemeindehaus.