Horb a. N. Klassik, kombiniert mit neuen Hörwelten

Die vier jungen Musiker Gustav Frielinghaus, Lena Sandoz, Tomoko Akasaka und Yves Sandoz reisen mit ihren Konzerten um die ganze Welt. Regelmäßig gastieren sie bei den Schwetzinger Festspielen, dem Rheingau Musik Festival, dem Luzern Festival und dem Schleswig-Holstein Musik Festival. Ihre Spezialität ist es, Klassiker der Konzertliteratur auf ungewöhnliche Weise mit Neuem zu kombinieren und dadurch neue Hörwelten zu eröffnen.

Für ihr Gastspiel in der Ehemaligen Synagoge in Rexingen haben sie ein besonderes Programm zusammengestellt und sich dafür mit dem jungen Solo-Bassklarinettisten der Bremer Philharmoniker zusammengetan. Raphaël Schenkel studierte nach dem Abitur an der Folkwang-Hochschule in Essen. Schon sehr früh sammelte er Orchestererfahrungen, zum Beispiel mit der Jungen Deutschen Philharmonie, der Internationalen Bachakademie und dem Schleswig-Holstein Festival-Orchester. Heute spielt er regelmäßig mit renommierten Klangkörpern, zum Beispiel mit den Berliner Philharmonikern.

Aufgeführt werden in Rexingen ein Streichquartett von Ludwig van Beethoven, das Klarinettenquintett Es-Dur op. 102 des österreichischen Komponisten Robert Fuchs und das Klarinetten-Quintett des aus Argentinien stammenden jüdischen Komponisten Osvaldo Golijov: "The Dreams and Prayers of Isaac the Blind".