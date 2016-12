Horb a. N. Klangbilder der Ruhe im Licht der vier Kerzen

Horb-Talheim. Während draußen vor den Toren der St.-Michael-und-Laurentius-Kirche noch der vorweihnachtliche Stress in vollem Gange war, durften sich die Besucher dieser musikalischen Feierstunde ganz dem entschleunigenden Genuss der Musik hingeben.

Der musikalische Leiter des "Chörles", der Musiklehrer und Gitarrist Christoph Schmitz, hatte es wieder einmal verstanden, mit der Liedauswahl, der eine Mischung aus modernstem und klassischem Chorsatz zugrunde lag, sowie mit der Gestaltung des Rahmenprogrammes eine Stimmung zu zaubern, die tatsächlich etwas von der ursprünglichen, der stillen Adventszeit erahnen ließ, bevor diese vom Kommerz über den Haufen gerannt wurde. Es schien, als hätten Stress und Hetze, die Jagd von einem Glühwein-Flashmob zum anderen, nach den besten Weihnachtsgeschenken, dem schönsten Baum und dem leckersten Braten zumindest an diesem Abend strengstes Kirchenverbot.

Schick in Schwarz gekleidet, mit brombeerfarbenen Farbtupfern durch Schal oder Krawatte, nahmen die zwölf Sängerinnen und die sechs Sänger im Altarraum des Kirchleins unterm großen Adventskranz Aufstellung und sangen eines der schönsten vorweihnachtlichen Lieder. "Wir sagen euch an den lieben Advent", in dem nach und nach die vier Kerzen entzündet werden. Zuvor hatte das Instrumentalensemble, das sich wie in den Vorjahren überwiegend aus Familienmitgliedern von Christoph Schmitz zusammensetzte, die extra aus der Nähe von Trier und Frankfurt zu diesem Konzert angereist waren, mit drei Sätzen aus Giuseppe Sammartinis "Sonata in C" ihre Zuhörer auf den Abend eingestimmt. Pfarrer Armin Noppenberger begrüßte die Konzertbesucher und wünschte ihnen ein gutes, nach innen gehendes Hörerlebnis. Der Geistliche lud die Konzertbesucher auch ein, sich aktive im Konzert mit einzubringen. Als Hilfe dazu fand man die Noten und die Kehrreimverse im Programmheft.