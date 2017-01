Horb a. N. Kirchenlieder als Engelskleidchen

Neues Jahr steht im Zeichen des Jubiläums 300 Jahre Kirchenbau

Das neue Jahr bietet einige Herausforderungen, denn nun steht das in Vorbereitung befindliche 300-jährige Jubiläum der Pantaleonskirche an. Dieses will die Gemeinde im Rahmen ihres Patroziniums am 23. Juli gebührend feiern. Abschließend überreichten die beiden Vorsitzenden Irene Dettling und Elisabeth Schäfer ihren Gästen aus alten "Gotteslob-Texten" gebastelte Engel mit bewusst ausgesuchten positiven Liedern zum neuen Jahr. Den Gottesdienst leitete Kaplan Thomas Stricker. Nach dem Abendmahl und dem erteilten Segen feierten die Gläubigen im benachbarten Gemeindehaus zusammen mit Ortsvorsteher Theo Walz und Diakon Karl Gemeinder das neue Kirchenjahr.