Horb a. N. Kirchenkonzert war Glanzlicht eines aktionsreichen Jahres

Die Jungmusiker, die beim Kirchenkonzert mit eingebunden waren, hätten sich wacker geschlagen. Leider sei im Jugendbereich wenig los, so Angele. Er appellierte an die Ahldorfer, sich für die Zukunft des Musikvereins stärker zu interessieren.

Die Jugendgruppe besteht zurzeit aus sieben Jungmusikern, vier aus Ahldorf und drei aus Nordstetten. Geprobt wird im zwei Wochenrhythmus, Freitags um 18.30 Uhr abwechselnd in Ahldorf und Nordstetten, berichtete der Jugendleiter Simon Jung. Fünf Stücke gaben die Jugendlichen bei ihrem ersten Auftritt, dem Platzkonzert im Feuerwehrmagazin, zum Besten. Der nächste Auftritt erfolgte bei der Sichelhenke, und beim Weihnachtsliederspielen im Dorf begleiteten die Jungmusiker die aktiven Musikanten.

Leider müssten immer öfter Proben ausfallen, weil sich zu viele Jungmusiker aus verschiedensten Gründen abmelden. Er hoffe, dass sich dies möglichst schnell wieder ändere, bevor der Spaß an der Spielgruppe verloren gehe, so der Jugendleiter.

Auch wenn von den Abgänger aus der Flötengruppe in diesem Jahr keiner ein weiteres Instrument erlernen wollte, so glaubt der Jugendleiter doch, dass die Flötengruppe eine gute Möglichkeit ist, Nachwuchs für den Musikverein zu gewinnen. Laut Kassenbericht von Stefan Hertkorn wurde im vergangenen Jahr mehr ausgegeben als man eingenommen hatte. Dennoch konnte der Kassierer berichten, dass der Verein solide dasteht. Vorstand Jorg Hertkorn lud alle zum Theaterabend am 8. April in die Ahldorfer Festhalle ein, bevor er die Versammlung schloss.

Die Ehrung langjähriger, verdienter Mitglieder übernahm Vorstand Vanessa Hamann zusammen mit Peter Kreidler und Christoph Hermann vom Kreisverband.

Leider konnten die langjährigen Mitglieder Michael Keßler, Angelika Baur, Erwin Lohmiller und Daniela Seeger an diesem Abend nicht anwesend sein. Diese Ehrungen werden nachgeholt.

Für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielt Achim Faiß die goldene Ehrennadel und eine Urkunde.

Bereits 40 Jahre ist Stefan Hertkorn dabei. In dieser Zeit war er sechs Jahre Jugendleiter und seit 2004 Kassierer. Für seine Treue zum Verein erhielt er die goldene Ehrennadel mit Diamant.