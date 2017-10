Horb a. N. Kirchengemeinde zeigt bei Kitas großes Engagement

Im Kindergarten Sankt Leonhard – so berichtet die langjährige Leiterin Michaela Eschenfelder – findet die Arbeit in altershomogenen Gruppen statt. Die Zwei- bis Dreijährigen in der Gruppe Marienkäfer haben von 7 bis 13 Uhr geöffnet; in der Gruppe Waldgeister (zwei bis sechs Jahre) gibt es verschiedene Angebotsformen, wie verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) oder eine Ganztagsgruppe (GT) beziehungsweise die Regelgruppe. Entsprechend sind die Öffnungszeiten zwischen 7 und 17 Uhr. Die Regenbogengruppe (drei bis sechs Jahre) hat die gleichen Angebotsformen wie die gruppe Waldgeister, und 19 Kinder von derzeit 46 erfahren eine Ganztagsbetreuung.

Was die Konfessionszugehörigkeit betrifft, so sind es 15 Kinder, die katholisch sind, 3 evangelisch, 10 Sonstige und 18 ohne Religionszugehörigkeit. Wenn das neue Schuljahr nächstes Jahr zu Ende ist, kommen 23 Kinder in die Schule, sodass es wieder Platz gibt. Neun Erzieherinnen und zwei Kinderpflegerinnen sind in Voll- und Teilzeit angestellt, und es arbeiten dort auch eine PIA-Auszubildende (praxisorientierte Ausbildung), zwei Schulpraktikantinnen aus der Nagolder Fachschule sowie eine Sprachförderkraft (SPATZ). Die Kita hat das Jahresthema "Komm mit, wir entdecken unsere Stadt", und entsprechend gibt es auch eine Stadtführung. Kürzlich hat die Kita beim Leonhards-Gottesdienst mitgewirkt, und es ist selbstverständlich, auch Gottesdienste anzubieten, wie zum Beispiel auch ein Impuls an St. Martin mit Diakon Klaus Konrad in der Stiftskirche mit anschließendem Laternenlauf. Die Kita unternimmt viele Feste, und der Elternbeirat, derzeit unter der Leitung von Stefan Wiest, macht kräftig mit. Die Erzieherinnen arbeiten auch an Prozessen zum Thema Waldtag und Waldwoche, und es gibt vielerlei Unternehmungen, wie zum Beispiel auch ein Ziegenbesuch oder das Kochen mit Sven Bach.

Die Kita Edith Stein auf dem Hohenberg – so die seit über 40 Jahren tätige Leiterin Jutta Saier-Schmidberger – hat vier Gruppen und auch entsprechend verschiedene Öffnungszeiten-Angebote. Zudem verfügt sie nebenan im Gebäude des Altenpflegeheims über neue Räume für die dreigruppige Krippe mit Kindern von eins bis drei Jahren. Die Gruppe Starke Bären ist derzeit mit 23 Kindern belegt; die Gruppe Lustige Piepmätze mit 24 Kindern und die Gruppe Freche Mäuse ist als VÖ-Gruppe und Regelgruppe besetzt mit 23 Kindern. Die Ganztagesgruppe Schlaue Füchse hat 20 Plätze belegt. Im kommenden Jahr gehen 22 Kinder ab. Beschäftigte gibt es insgesamt 14 in Voll- und Teilzeit, und oft gibt es personelle Engpässe, besonders bei Ausfällen, da es derzeit zu wenige Erzieherinnen gibt. Die Kita gibt wie St. Leonhard auch bewährten Projekten ihren Platz, wie zum Beispiel Waldprojekte und Natur, Stadtführungen mit Heiner Raible, der sich gerne engagiert, Achten auf Nachhaltigkeit, Sprachförderung in zwei Gruppen oder Auftritte im nebenan gelegenen Altenheim Bischof Sproll. Was die Religionszugehörigkeit betrifft, so sind 25 Prozent der Kinder katholisch, 31 Prozent evangelisch, zwölf Prozent muslimisch und acht Prozent orthodox.

In der Krippe sind alle 30 Plätze mit Kindern im Alter von eins bis drei Jahren belegt. Die Ganztagegruppe beginnt um 6.30 Uhr und geht bis 17 Uhr; es gibt eine VÖ-Gruppe von 7 bis 14 Uhr und eine von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Hier gibt es zehn Kolleginnen in Voll- oder Teilzeit. Von den Kindern sind 35 Prozent katholisch, 26 Prozent evangelisch, neun Prozent muslimisch und vier Prozent orthodox.

Was in der Kita Edith Stein ansteht, ist ein Personalwechsel, insbesondere hinsichtlich der Leiterin, die nach so vielen Jahren am Ende des Kindergartenjahres im Sommer 2018 altershalber ausscheidet. Sie wird tatkräftig unterstützt. So steht ihr die ebenfalls langjährige Erzieherin Sonja Asprion zur Seite, die eine Fortbildung und Führungs-Qualifizierung absolviert hat.

Was sonst noch ein Thema der Kita-Ausschusssitzung war, ist ein Projekt Fair-Kita hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung, das aber in Baden-Württemberg erst im Anlaufen ist. Außerdem berichteten Stiftungsdirektor Peter Silberzahn und Diakon Klaus Konrad vom Prozedere in Sachen Kita-Zweckverband für die ganze Region in den Dekanaten Calw und Freudenstadt, der bis etwa ab 2019 ins Rollen kommen soll. Viele Kirchengemeinden haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit kundgetan, und der Leiter des hiesigen in Horb befindlichen Verwaltungszentrums, Hubert Würth, arbeitet fest daran, zusammen mit einer Steuerungs- und einer Projektgruppe, der Peter Silberzahn und Klaus Konrad angehören. Investitionsthemen waren ebenfalls Tagesordnungspunkte. Summa summarum engagiert sich die Kirchengemeinde mit beiden Einrichtungen sehr stark in der Kita-Arbeit und hat zum Glück auch große Unterstützung von Seiten der Stadt.