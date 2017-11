Horb a. N. Kirchenchor hat Beitrag zur Ökumene geleistet

Die Versammlung begann mit einem Gottesdienst, den Dekan Alexander Halter zelebrierte. Nach gemeinsamen Essen im Pfarrzentrum eröffnete Vorsitzende Monika Sgolik die sehr harmonisch verlaufende Versammlung. Im Rahmen des Reformationsjubiläums hatte der Dettinger Chor zusammen mit dem Dießener Kirchenchor einen ökumenischen Beitrag geleistet. Das Konzert stand unter dem Titel "Bach trifft Luther". Gemeinsam mit den Dießener Chor und einigen Sängern und Sängerinnen vom Aacher Gospelchor wurde dieses Projekt angegangen. Chorleiter Thomas Müller schaffte es, die anfangs schwer zu erlernenden Bach-Kantaten mit Einzelproben und einem Probewochenende einzustudieren. Das ganze Projekt verursachte bei Thomas Müller einige schlaflose Nächte, doch am Ende wurden alle mit dickem Applaus in der voll besetzten Dettinger Kirche St. Peter belohnt. Einen positiven Schlussstrich zog auch die Vorsitzende, denn durch die vielen anstrengenden Proben habe sich das Leistungsniveau des Chores deutlich erhöht. Diese Aufführung war für alle ein ganz besonderes Ereignis, meinte Sgolik. Der Chor ist nicht nur gesanglich an seine Grenzen gestoßen. Vor allem finanziell war es ein riesengroßer Kraftakt. Durch Sponsoren konnte wenigstens die Hälfte der Ausgaben für die Solisten und das Orchester abgesichert werden. Die Sponsorensuche übernahmen Ewald Noll, Wolfgang Sgolik und Elmar Leger. Den Rest der Ausgaben konnte durch Eintrittsgelder erwirtschaftet werden.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt mit der "Ländlichen Chorprobe" beim diesjährigen Landesmusikfestival in Horb.

Nach all den Anstrengungen unternahm der Chor im Oktober einen Ausflug nach Weingarten, Bad Schussenried und Bad Buchau. Der Probenbesuch, so Sgolik, lag beim Kirchenchor bei 80 Prozent und beim Gospelchor bei 79 Prozent. Einen Dank sprach sie an den Chorleiter Thomas Müller aus. "Ein Chor ist nur so gut wie sein Chorleiter", bekräftigte Sgolik. Von dem Vorsitzenden bekam Müller ein Weingeschenk überreicht. Blumengeschenke gab es auch für die Notenwartin Brigitte Hummel und Verena Sgolik. Die auswärtigen Chormitglieder erhielten als kleine Anerkennung ein kleines Geschenk.