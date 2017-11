Horb a. N. Kirchenchor ging an seine Grenzen

Der Vorsitzende Lukas Schäfer wusste von einem ereignisreichen und vor allem emotionsgeladenen Vereinsjahr zu berichten: "Mit dem Projekt ›Luther trifft Bach‹ stießen wir an unsere Leistungsgrenzen", konstatierte er. Massig Chorproben waren notwendig, um das ehrgeizige Projekt zu stemmen. Einer der Sänger musste sich sogar aus dem Projekt verabschieden, weil er, laut Schäfer, dem Druck der Proben nicht standhalten konnte.

"Das Projekt hat nicht nur uns, sondern auch dem Dettinger Chor und den Gastsängern aus Aach alles abverlangt", sagte Schäfer. Am Ende siegte jedoch der Ehrgeiz und die fest zusammengeschweißte Gemeinschaft. Dies freute besonders Chorleiter Thomas Müller, der zunächst jedoch gestand: "Manchmal habe ich selbst schon geglaubt, wir schaffen es nicht." Der Chor habe jedoch mit großem Fleiß und Engagement gearbeitet. Aus dem "Auf und Ab" sei dann doch noch ein erfolgreiches Projekt geworden. "Wir haben ausgelotet, was geht", sagte Müller.

Alle Bemühungen endeten in einem grandiosen Kirchenkonzert am 26. März in der Sankt Peterskirche in Dettingen, an dem auch der Chor Dettingens beteiligt war. Noch ein großer Auftritt stand dem St. Martinus-Chor dann Anfang Juli 2017 beim Landesmusikfest in Horb bevor, der ebenfalls erfolgreich bewältigt wurde.