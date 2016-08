Horb a. N. Kino in Horb: Die Stadt guckt doch – und zwar beim PZ

"Und da wir in unseren vielen Kulturveranstaltungsjahren das ›Sparen-müssen‹ sehr gut lernen mussten, so ist dies außerdem auch noch einigermaßen kostengünstig. Sodass wir mit den nun von der Stadt gestrichenen 5000 Euro ein wirklich gutes Kinoprogramm anbieten könnten. Und das nicht nur einen einzigen kurzen Sommer lang, sondern glatt für zwei, drei oder gar noch mehr Jahre", so Schmid.

Enttäuschend findet sie, dass in unserem Bericht nicht erwähnt wurde, dass das PZ in diesem Jahr erstmalig und auch erst vor wenigen Wochen – in Kooperation mit dem Alpirsbacher Subiaco-Team – ein zweitägiges Open-Air-Kino auf dem Horber Marktplatz auf die Beine gestellt hatte. Denn: "Das Schöne dabei ist: Dieses Open Air Kino haben wir sogar auf Anhieb kostenneutral hinbekommen! Doch als wir im vergangenen Herbst bei der Stadt einen Antrag für eine Erhöhung des Zuschusses einreichten, da konnte sich eine knappe Mehrheit der Gemeinderätinnen und -räte gerade mal noch im allerletzten Moment und auch nur mit größter Überwindung zu einem äußerst knappen (und zudem noch finanzreduzierten...) Ja entschließen. Was uns allerdings eine solide, längerfristige Planung unmöglich macht, denn der Zuschuss gilt ja schließlich nur für das Jahr 2016."

Folgende Filme sind beim Projekt Zukunft dieses Jahr noch zu sehen:

Am Freitag, 7. Oktober, werden im Horber Kloster die Filme "The Jungle Book" für Kinder und Jugendliche und "Liebe halal" im Erwachsenenprogramm gezeigt.

Im Rahmen der Horber Friedenstage läuft dann am Freitag, 25. November, der Film "Tomorrow".

Weitere Informationen: www.pz-horb.de