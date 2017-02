Horb a. N. "Kinks of Alta" schlagen "Fleckengeschwätz"

Horb-Altheim. Die fünfte Ausgabe des beliebten Sängerkriegs "The Voice of Alta" stand wieder einmal als Höhepunkt der Rathausstürmung auf dem Programm. Die goldigen Damen vom "Fleckengeschwätz" – nicht zu verwechseln mit "Lettengeschwätz" – waren wild entschlossen, den im Vorjahr ersungenen Titel samt Wanderpokal gegen die Herausforderer, die "Kinks of Alta" vom früheren Radfahrverein, mit allem, was die Stimmbänder hergeben, zu verteidigen.

Bevor sie aber ihren Text, den das Brauchtumsteam in diesem Jahr für diesen musikalischen Wettkampf für die beiden Teams zur Melodie "In Junkers Kneipe" gedichtet hatte, vortragen durften, musste der Flecken erst komplett in närrische Hand geraten. Kein ganz leichtes Unterfangen.

Hierzu mussten die Narren mit voller Mannschaftsstärke ordentlich Spektakel rund um den Dorfplatz veranstalten, denn freiwillig gibt ein sturmerprobter Ortsrumlaufer wie Andreas Bronner nix her – schon gar nicht seinen Rathausschlüssel.