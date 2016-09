Horb a. N. Kindheitserinnerungen in Freudenstadt

Wie ein Puzzle setzt Keppler einzelne Erinnerungen zu einem Bild des Krieges zusammen, das einen die ganze Dramatik nacherleben lässt. Fast minutiös schildert Keppler in seinem Buch die Zerstörung Freudenstadts, die er von der Silberhöhle aus beobachtete. Wer dies miterlebt hat, wird diese Passage beim Anhören mit einem Frösteln verfolgen. Zusätzliche Dramatik gewinnt die Lesung, da Keppler am 11. September 2001 mit seinem Fernglas den Einsturz der beiden Türme des World-Trade-Centers beobachtete, – und auf den Tag genau 15 Jahre später über diese, und die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs berichten wird.

"Tante bekam von einem Flakoffizier die geheimen Namen der Städte. Diese Namen wurden im Radio bekannt gegeben. So hörte ich auch ›Richard‹ und ›Cesar‹. ›Cesar‹ war unsere Heimatstadt. Einmal bei Nacht rief Mutter, schnell in den Keller, die werfen Christbäume. Der Ausdruck Christbäume kam daher, weil vom ersten Flugzeug eine Leuchtspur zur Zielmarkierung abgeworfen wurde. Die Leuchtspur erinnerte in gewisser Weise an eine Weihnachtsbaumbeleuchtung."

"Am 23. Februar 1945, da war wieder Fliegeralarm, ich sah, dass der Nachthimmel ziemlich hell war in nördlicher Richtung. Auch sah man Flugzeuge, die ziemlich hoch flogen, der Himmel war taghell. Im Keller selber sah ich viele ängstliche Gesichter, die mir so bekannt vorkamen. Dieser Luftangriff war auf unsere nördliche Nachbarstadt Pforzheim gerichtet. In dieser Nacht wurde fast alles in Pforzheim zerstört. 17 000 Menschen verloren ihr Leben."

Die Besatzungszonen nach dem Krieg erlebte Dieter Keppler aus eigener Anschauung bei einer Reise nach Westfalen: "Die ganze Gegend in der englischen Zone kam mir wie ein anderes Land vor. Es war alles anders als bei uns in der französischen Zone. Für mich war es damals der Sage nach das Schlaraffenland."

Bis Ende 1948 oder Mitte 1949, also bis in die Zeit der Währungsreform, fuhren die Autos mit Holzvergasern. Nach dieser Zeit besserte sich das Leben, es ging langsam aufwärts. "Mein Vater hatte auch viel Arbeit, denn alle Kunden, die Benzin tanken wollten, mussten sogenannte Bezugsscheine vorweisen." Zur Rationierung der Lebensmittel wurden für die Bevölkerung immer noch Lebensmittelmarken ausgegeben.

"Auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof fielen mir besonders die vielen elektrisch angetriebenen Wagen auf. In Stuttgart sah ich große Bierkutschen, die wurden auch elektrisch angetrieben. Heute ist das Jahr 2015 und die Autoindustrie bringt so langsam wieder elektrische Fahrzeuge auf den Markt. Warum hatte man diese alte Technologie damals nicht weiterentwickelt?"

Der Wiederaufbau begann nach der Währungsreform 1948 in großem Stil. Baurat Ludwig Schweizer hatte das Sagen. Zum Beispiel durfte die westliche Hälfte des Marktplatzes nur zwei Stockwerke hoch gebaut werden. Der Marktplatz wurde genau so aufgebaut, wie er war, nur wurden die Dächer der neuen Häuser gedreht, sodass das Traufdach jetzt in Sichtweite ist. Der Vorteil: Unter den Arkaden läuft man auch bei Regen und Schnee im Trockenen. Praktisch wie heute in einer modernen Mall, meint Keppler.

Anfang der fünfziger Jahre hatten dann verschiedene Medien über das Vorkommen von Uran im Schwarzwald berichtet. "Da fuhren zwei oder drei größere Fahrzeuge in Vaters Tankstelle. Die Autos waren alle schwarz und nicht verchromt. Sie sahen wie amerikanische Autos aus, waren aber russische." Die Sowjets hätten ihn gefragt: "Wo Uran?" Er antwortete: "Ich weiß nix von Uran, hier bei uns gibt es kein Uran". Keppler: "Ich habe nachgeforscht, wo dieses Uran vorkommt, oder vorkommen könnte. Die Spur führte mich nach Kloster Wittichen."

Der Autor: "Ich erfuhr, dass in Tailfingen während des Krieges einige Gebäude als Labor vom Kaiser-Wilhelm-Institut benutzt wurden. Etwa 50 Wissenschaftler zogen mit ihren Familien zu den Laboren nach Tailfingen. So veränderte sich vor allem die Einwohnerschaft von Tailfingen. Der Physiker Otto Hahn wohnte mit seiner Frau in Tailfingen. Im nahen Haigerloch existierte in einem alten Bierkeller auch ein Labor des Kaiser-Wilhelm-Institutes. Dort wurde ein Atomreaktor zu Versuchszwecken installiert. Nach dem Krieg 1948 wurde der Name geändert in Max-Plank-Institut Göttingen. Tailfingen und Haigerloch wurden nie mit Bomben aus der Luft angegriffen. Das letzte Aufgebot, bestehend aus Hitler-Jugend, ein paar alten Männern vom Volkssturm, sollte die Stadt verteidigen. Man sagte mir, dass sich besonders die Frauen gegen diese Anordnung wehrten. Die Frauen zogen, wie im Mittelalter, mit Handsägen und Äxten bewaffnet, zu den Panzersperren. Kurzerhand wurde das Holz der Panzersperren zersägt und mit Äxten die Hindernisse beseitigt."

Mit diesem Zeitzeugnis setzt Dieter Keppler einen Kontrast beim Fest der Kulturen mit seinem bunten musikalischen Programm. Denn der Weltbürger weckt mit seinen nachdenklichen Betrachtungen Erinnerungen an eine dunkle Zeit. Vermittelt aber auch die Zuversicht, sein Leben an einem fremden Ort erfolgreich zu gestalten zu können.