Auch in Rexingen wird zu Beginn des Frühlings klar Schiff gemacht. Fleißige Kindergartenkinder und deren Erzieherinnen sammelten am Freitag als Beitrag zur jährlichen Dorfputzaktion Müll rund um den Kindergarten, die Kirche und die Johanniterhalle in Rexingen ein. Das Erstaunen über die gefundenen Mengen war bei den Kindern groß. Foto: Kindergarten