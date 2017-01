Horb a. N. Kindergarten: "Geschichten aus aller Welt" ist Jahresmotto

In ihrem Rückblick auf das Kindergartenjahr 2015/16, das unter dem Thema "Ich, Du, Wir – zusammen sind wir hier" stand, konnte Göttler von vielen interessanten Momenten berichten. Beim Jahresthema waren die Nationalitäten der Kinder, die in den Bildechinger Kindergarten "Tüpfelchen" gehen, genauso wichtig wie die Kulturen, das unterschiedliche Essen und die Zweisprachigkeit. Gerade hier nutzte man die finanziellen Möglichkeiten, die der Waldachtaler Unternehmer Klaus Fischer durch eine Spende von 10 000 Euro anlässlich seines 65. Geburtstags schuf, um Bücher in unterschiedlichen Sprachen anzuschaffen. Nun kann im "Tüpfelchen" neben Deutsch auch in Englisch, Griechisch, Polnisch oder Russisch vorgelesen werden. Dies passt gut zum neuen Jahresmotto 2016/17, das mit "Geschichten aus aller Welt" zusammengefasst ist. Neben diesem Bilingualismus war auch die Ich-Bildung – von der Krippe bis zum Schuleintritt – für jedes Kind wichtig. Die Kinder lernten das Ich-Sein in seinen Ausprägungen kennen, die Beziehungsebenen wurden im Rahmen dieses Jahresmottos ebenso wie das Wir-Gefühl gefördert. "Das Ganze wird dann in einem Portfolio-Ordner gesammelt, den das Kind nach seiner Kindi-Zeit mitnehmen darf", wie Göttler erklärte.

Das der Bildechinger Kindergarten innovativ und zukunftsorientiert ausgerichtet ist, das beweist unter anderem die Tatsache, dass er im Projekt "Technolino/Haus der kleinen Forscher" nun als einer von zwei Kindergärten im Kreis Freudenstadt zum dritten Mal in Folge zertifiziert wurde.

Auch besteht die Kooperation mit der örtlichen Grundschule weiter. Die zukünftigen Grundschüler besuchen die Schule einmal die Woche. So lernen sie die Schule und die Lehrer, aber auch den sicheren Schulweg, schon vor ihrer Einschulung kennen. Weitere Projekte, die rund ums Jahr angeboten werden, sind die Vorlesepaten, die mit ihrer Handpuppe, dem "Lesebiber", aus der Bücherei Horb in den Kindi kommen, die "Ballschule" in Kooperation mit dem ASV Bildechingen und die musikalische Bildung der Kinder, die in zwei altersspezifischen Kindergruppen von der Horber Musikschule im "Klangraum" des Kindergartens angeboten wird. Zudem gibt es für die einzelnen Gruppen vom "Tüpfelchen" Projektwochen, bei der sehr unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden.