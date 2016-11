Horb a. N. Kinder und Jugendliche leben ihre Lieder

Das Publikum wurde in die Veranstaltung eingebunden, sie war ein Teil davon und falls noch irgendwo Berührungsängste oder sonstige Hindernisse bestanden, das Eis war gebrochen und die Fröhlichkeit schaffte sich Platz.

Mit dem mehrstimmigen Kanon "Bruder Jakob" zeigten die Jüngsten dann auch, mit wie viel Ernst sie ihr Hobby ausüben. Obwohl in der Ansage behauptet wurde, dass sie den Bruder Jakob nicht wach bekämen, schafften sie es mit ihrem Gesang lässig. Nach zwei weiteren Liedern räumten sie für ihre Freunde vom Kinderchor 2 die Bühne. Inzwischen ist der Kinderchor 2 der größte der drei Chöre. Zwischen 45 bis 50 Kinder singen dort mit und entsprechend eng wurde es auch auf der Bühne.

Musikalisch unterstützt wurden sie von Peter Straub am E-Piano und Bernhard Vogl auf dem Cajon. Vogl bracht mit seinem Schlagwerk die zweite Sounddimension ins Konzert und sorgte so für den rhythmischen Groove. Die Ensemble-Mitglieder des Kinderchors 2 sind zwischen sieben und zwölf Jahre alt und das was sie auch an diesem Abend ablieferten, hat mit Kinderchor im landläufigen Sinn überhaupt nichts zu tun. Straub traut ihnen selbst so schwere Stücke wie "Lieblingsmensch" zu.

Dieses Stück fordert sehr viel sprachliches Feingefühl, das in Tönen verpackt, die neue deutsche Selbstverständlichkeit im Songwriting wiedergibt. Obwohl hier von Gefühlen und Liebe gesungen wird, hat dieser Song nichts mehr von der Schwülstigkeit der Schlager-Hits. Gesungene Lyrik, die von den Kindern in erstaunlicher Selbstverständlichkeit intoniert wurde. Toll auch ihre Interpretation von: "Alles nur geklaut" von den Prinzen.

"Wer weiß, vielleicht entwickelt sich aus dem Bildechinger Kinderchor ja auch einmal so eine berühmte Band wie die Prinzen", hoffte eine junge Sängerin in ihrer Ansage zum Lied. Viel fehlt dazu nicht mehr. In Horb und im Gäu sind die Straub-Chöre inzwischen schon fast so bekannt wie die Knaben aus den neuen Bundesländern. Kurz vor ihrem internationalen Durchbruch stehen auch ein paar Sängerinnen des Jugendchors, die "Papa Straub" ganz spontan den Titel "The Sound of Silence" anboten. Der Welthit von Paul Simon und Art Garfunkel begeisterte in Wacken in seiner Version der US-amerikanischen Metal-Band "Disturbed" die Fans und in Bildechingen zumindest ausnahmslos alle Besucher. Ehrlich, gradlinig, voller Gefühl und mit toller Intonation sangen die Mädels dieses Lied und machten es zu einem echten Hör-Erlebnis.

Natürlich darf man die Leistung des gesamten Jugendchors nicht hinten anstellen. Vor allem die fünf Herren im Chor konnten locker gegen Alt und Sopran ansingen und stellten eine echte Bereicherung im Klangbild dar. Ebenso wie der Gesang gehört zu diesem Konzert auch das Spiel von Verena Dallmann und Lea Straub am Flügel. In diesem Jahr spielten sie das Stück "Ungarische Träume" von Johannes Brahms in seiner ursprünglichen, recht temperamentvollen Fassung. Nach der Pause wurde über die Konzertreise des Jugendchors nach Wien ein Film gezeigt und ein zweiter Gesangsblock voller wunderbarer Lieder schloss sich an.