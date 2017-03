Horb a. N. Kinder- und Jugendchöre bleiben das Aushängeschild

Peter Straub hob gerade bei dem Elias-Oratorium die gesangliche Reife seines Chores hervor, der schwierigste Passagen großartig gemeistert habe. "Die waren in der Intonation kein Muggaseggele vom richtigen Ton entfernt – es hat alles prima geklappt."

Insgesamt trat der Jugendchor im zurückliegenden Berichtszeitraum 24 Mal auf, und die beiden Kinderchöre hatten jeweils übers Jahr verteilt acht Auftritte. Aber nicht nur Probe und Auftritt stehen auf dem Programm des Jugendchors, sondern jedes Jahr auch eine Städtereise mit viel Programm. 2016 waren die Mitglieder in Wien, das Jahr zuvor in Paris. Straub sieht hier auch für den Nachwuchs einen Anreiz, mit der Singerei bloß nicht aufzuhören und so lange dabei zu bleiben, bis man im Jugendchor aufgenommen wird, um auch bei diesen tollen Reisen mitfahren zu können. In diesem Jahr geht es in die Toskana, nach Florenz. Abgerundet wird das kulturelle Gesamtpaket durch Besuche bei Opernaufführungen und ähnlichen Veranstaltungen.

Finanziell steht der Gesangverein auf gesunden Füßen, wie Kassiererin Silke Gramer berichtete. Trotz hohem Aufwand habe man das Jahr mit einem Plus abgeschlossen, so das Fazit ihres Kassenberichts. Dies sei in erster Linie Peter Straub zu verdanken, der das Amt des musikalischen Leiters ehrenamtlich und unentgeltlich ausübt. "Dadurch fällt der größte finanzielle Brocken, der normalerweise auf einen Chor zukommt, schon mal weg", so die Kassiererin. Straub gab dieses Lob und den Dank an das gesamte Vorstandsteam weiter. Auch habe die Manfred-Volz-Stiftung den Jugendchor mit 4000 Euro unterstützt und damit die gesamten Kosten für das "Elias"-Projekt abgefedert, so ein weiterer, erfreulicher Aspekt.

Doch auch die Senioren des Vereins kommen nicht zu kurz. Zwar singen sie nun nicht mehr, da sich die Reihen stark gelichtet haben. Erst vor wenigen Tagen starb das Ehrenmitglied Stefan Rebmann, der seit 1. Januar 1948 im Verein aktiv war. Trotzdem traf man sich in der Zehntscheuer zum Seniorennachmittag und zur Weihnachtsfeier, ging auf den Rauschbart und ließ es beim Kappenabend an der Fasnet fröhlich angehen. Zudem besuchte man im April im Pforzheimer Gasometer das weltgrößte 360-Grad-Panorama "Rom 312". Roswitha Link ist als Ansprechpartnerin im Seniorenbereich weiterhin aktiv, wie sie versprach, und auch bei den turnusmäßigen Wahlen gab es keine Veränderungen. Peter Straub (Vize), Silke Gramer (Kasse) und Nicole Schmid (Ausschuss) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Peter Zimmermann dankte in einer seiner letzten Amtshandlungen im Rahmen der Entlastung den Verantwortlichen dafür, dass der Chor auch jedes Jahr bei der Versammlung der Donauschwaben, deren Vorsitzender er ist, aufgetreten ist und es so möglich war, dass die Mitglieder den Bildechinger Gesang hinaus in die Region trugen.

Als Gesamteindruck dieser Sitzung darf man feststellen, dass der Chorgesang lebt – zumindest in Bildechingen.