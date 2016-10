Horb a. N. Kinder stärken ihre Teamfähigkeit

Mit großer Begeisterung nahmen Schüler aus der ersten und zweiten Klasse am DFB-Training teil. Nach der Begrüßung durch die Trainer, wurde den Schülern kurz erklärt, was sie an diesem Nachmittag erwarten durften. Nachdem die Kinder einen Parcours absolvierten, den die Trainer auf dem Sportplatz aufgebaut hatten, wurden Gemeinschaftsspiele zur Teambildung gespielt. Der Höhepunkt des Tages war am Ende das gemeinsame Fußballspiel unter Anleitung der beiden Trainer.