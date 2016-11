Horb a. N. Kinder singen dem Nikolaus ein Lied

An den Verkaufsständen wurden herrliche Adventskränze, Weihnachtskerzen und Sterne in vielerlei Variationen angeboten. Es gab Engel und kunstvoll aus Holz hergestellte Kerzenständen sowie Honigprodukte. Und natürlich wurde auch bewirtet. Im größeren Rahmen im unteren Schulsaal, den der MGV als Probelokal nutzt, und an den verschiedenen Ständen vor dem Rathaus. Da gab es Glühwein und leckere Waffeln.

Gegen 18 Uhr hatte der Musiklehrer Lazlo Papesch mit der Betraer Juniorkapelle einen gelungenen musikalischen Auftritt. Der Nachwuchs der Betraer "Harmonie" spielte sehr gekonnt einige Weihnachtslieder. Das schöne Weihnachtslied "O du fröhliche" erklang sehr virtuos.

Und zum Schluss hörte man das aus dem 18. Jahrhundert stammende Lied "Stille Nacht, heilige Nacht". Später gab es sogar noch ein kleines Weihnachtskonzert. Das Betraer Streichorchester hatte sich seinen Platz unter dem Pavillon vor dem Rathaus ausgesucht.

Das Orchester spielte unter der Stabführung seines Dirigenten Siegfried Hauser einige schöne Weihnachtskompositionen. Das alte Kirchenlied „Tochter Zion freue dich, jauchze laut, Jerusalem“ und einige weitere Kompositionen erklangen sehr elegant und ausdrucksstark. Die Besucher applaudierten immer wieder sehr erfreut. Einen gelungenen Auftritt hatte auch der Nikolaus, den der Aktive des MGV, Klaus Arens, sehr eindrucksvoll darstellte. Der Nikolaus begrüßte die Kinder sehr herzlich und stimmte mit ihnen das alte Lied an: "Lasst uns froh und munter sein und uns ganz von Herzen freu’n." Und weil die Kinder die einzelnen Strophen sehr freudig und strahlend sangen, bekamen sie alle vom Nikolaus ein kleines Geschenk. So konnten die Marktbesucher auch in diesem Jahr einen recht gemütlichen Abend in einer sehr vorweihnachtlichen Stimmung erleben.