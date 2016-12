Horb a. N. Kinder helfen dem Zebra über die Straße

Horb. Karl Müller, Verkehrspräventions-Polizist im Landkreis Freudenstadt, hatte zur Unterstützung Schauspielerin Celia Endlicher von der "Projektgruppe NewLimes" aus Schwäbisch Gmünd mitgebracht. Sie sollte im Verlauf der nächsten Stunde bei den Kindern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Verkleidet als das kleine Zebra vermittelte Celia Endlicher, unterstützt von Karl Müller, zunächst den Kindergarten- und dann den Grundschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Zunächst stellte sich das kleine Zebra am Zebrastreifen oder an der Ampel leichtsinnig an, doch das junge Publikum korrigierte flugs das Fehlverhalten des kleinen Zebras. Es zeigte sich, dass die jungen Horber also durchaus mit Vorwissen zur Aufführung kamen.

Karl Müller erklärte die Notwenidgkeit der Verkehrserziehung so: "Erstklässler und Vorschulkinder müssen vor oder ab der Einschulung auf die besonderen Herausforderungen auf dem Schulweg vorbereitet werden. Der Straßenverkehr, Zebrastreifen, Ampelsituationen und das jugendliche Alter – die Unerfahrenheit – müssen in Einklang gebracht werden."