Horb a. N. Kinder erfahren, dass Bewegung Spaß macht

In einer Pressemitteilung heißt es dazu: Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Schwingen, Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen. Kinderturnen ist die motorische Grundlagenausbildung für Kinder. Im gemeinsamen Spielen und Bewegen mit Gleichaltrigen lernen sie nachzugeben, sich zu behaupten, einander zu helfen, zu kooperieren und vieles mehr. Das Kinderturnen orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und dem aktuellen Entwicklungsstand.

Mit einer Laufkarte galt es mehrere Stationen durchzumachen, für deren Teilnahme es einen Stempel gab. So ging es um das Rollen, Gehen, Rutschen, Werfen und Fangen. Aber auch Teamarbeit und Rhythmus waren Gesichtspunkte. Beim Thema "Sinne" ging es darum zu erahnen, was im Beutel, den man gedrückt hat, steckt. Bei "Balance" konnten die Kinder versuchen, über einen Balken zu balancieren ohne herunterzurutschen. Bei der Teamarbeit galt es einen Ball auf dem großen Tuch in Bewegung zu halten. Auch das Tanzen mit Musik gehörte dazu. Bälle mussten in einen offenen Kasten geworfen werden. Und so gab es noch weitere Übungen. Als Belohnung bekamen die Kinder Turnabzeichen. Für die U3-Kinder hatte die TuS ein besonderes Angebot parat, so zum Beispiel einen kleinen Krabbel-Parcours.