Horb a. N. Kik statt Charles Vögele?

Charles Vögele sollte es sein, doch wenn die Activ-Arkaden eröffnet werden, wird etwas anderes drin sein. Charles Vögele mit Hauptsitz in der Schweiz wurde an eine Investorengruppe verkauft. Nun ist klar, was die Horber erwarten können: Kik, Tedi, Woolworth oder Upim. Die deutschen Handelsunternehmen Tedi, Woolworth und Kik haben eine Vereinbarung mit Charles Vögele Deutschland GmbH für den Kauf eines Großteils des deutschen Filialnetzwerks unterzeichnet. Einige Filialen sollen auch Upim beinhalten. Das ist eine Vertriebslinie des italienischen Modekonzerns OVS, die zum Konsortium gehören, das Vögele übernommen hat. Derzeit sei geplant, die Mietverträge im zweiten Quartal 2017 überzuleiten, so Unternehmenssprecherin Nicole Borel-Schöwel.

Das gilt für alle bereits existierenden Vögele-Filialen, aber auch für welche, die erst geplant wurden, so wie in Horb. Am Freitagvormittag erklärte Hans-Jürgen Birk von der Activ-Group: "Wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht und was in Horb reinkommen soll."

Ein Gespräch über die Ersatz-Kandidaten scheint die Activ-Group mit der Stadt Horb noch nicht geführt zu haben. Denn die erfuhr diese Nachricht gestern anscheinend von uns. Die Begeisterung über die möglichen Filialisten hielt sich bei Wirtschaftsförderer Axel Blochwitz im Gespräch mit unserer Zeitung in Grenzen. Kik gehöre ins untere Preissegment, existiere bereits in Empfingen und sei nicht das, was man sich wünsche.