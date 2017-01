Horb a. N. Kieran Halpin eröffnet Kloster-Saison

Horb (csc). Los geht es mit Gitarre und Gesang, und zwar an einem Freitag, dem 13. – was aber bei dem Künstler eher ein Glücksfall ist Konzert Der irische Singer/Songwriter Kieran Halpin eröffnet die Saison am Freitag, 13. Januar, um 20.30 Uhr mit seinem Programm "It’s always 3.15". Halpin, der seit den 1980er-Jahren mit seinen Songs die Welt bereist, gilt heute gleichsam als Fels in der Brandung des Songwriter-Meeres. Sein Gesangs- und Gitarrenstil ist kräftig und direkt, ob bei Ballade oder fetzig-rockigen Protestsongs. Legendär ist auch sein trockener Humor, mit dem er von seinen Reisen und seinem Leben erzählt. Mit über 20 veröffentlichten Alben, vier Songbooks und weit mehr als 160 Konzerten im Jahr gilt er als einer der Fleißigsten in der Akustik- und Folkszene.

Das nächste Konzert im Frühjahr gibt dann der Gitarrist Horst Köhler unter dem Titel "Von romantisch bis ganz schön schräg" am Aschermittwoch, 1. März, 19.30 Uhr. Er spielt Stücke mit Einflüssen aus Romantik, Jazz und zeitgenössischen Werken, zum Beispiel Villa-Lobos, Piazzolla, Rautavaara, Llobet und Domeniconi. Tanz "Salsa hinter Klostermauern" heißt es am Freitag, 20. Januar, ab 21 Uhr. Dann gibt es wieder Cocktails, Drinks und die aktuelle Musik aus der Szene. Vor der Party findet ein kostenloser Schnupperkurs für jedermann statt, um die ersten Schritte auf die Tanzfläche zu erleichtern. Danach heizen DJ’s aus der Region mit heißen Rhythmen die Stimmung weiter an. Auch Bachata- und Kizomba-Tänzer werden auf ihre Kosten kommen. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn des Schnupperkurses um 20.30 Uhr. Die Party mit freiem Eintritt beginnt um 21.30 Uhr. Veranstalter ist " Saltango – Tango Argentino und Salsa Nagold" in Kooperation mit dem Projekt Zukunft. Die nächste Salsa-Party findet dann am Freitag, 10. Februar, ab 21 Uhr statt. Kindertheater Bühne frei fürs Kindertheater heißt es am Samstag, 21. Januar, um 15 Uhr mit dem Theater Tredeschin. Gespielt wird der Kinder-Klassiker "Jim Knopf und der Lokomotivführer Lukas." Der Spieler Michael Kunze verwandelt sich dabei blitzschnell in verschiedene Rollen, zum Beispiel den Postboten, in Lukas oder den König. Nächster Kindertheater-Termin ist dann am Samstag, 11. Februar, ab 15 Uhr mit "Daila und die Wunderlampe" mit dem Theater Budenzauber. Am Samstag, 11. März, ab 15 Uhr inszeniert dann das Theater "PassParTu" das Stück "Du und Ich & Ich und Du".

Vortrag In der Reihe Gartenkabinett beginnt das Jahr mit dem Vortrag "Der Frühling blüht! Von Tulpen, Narzissen, Krokus etc." am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr. Mit dem Gartenkabinett möchte das PZ garten- und pflanzeninteressierte Menschen ansprechen. Es soll ein Forum für Gartenkultur, Gartengestaltung und Gartenästhetik entstehen. Im Frühjahr rücken die Zwiebel- und Knollengewächse in den Blickpunkt. Tulpen, Krokusse, Nazissen und viele andere Stauden haben ihre Winterruhe beendet. Die Bedürfnisse dieser Pflanzen, ihre Schönheit und ihre Lebenslust zeigt dieser Lichtbildervortrag mit Karl A. Vandeven, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner. Das nächste Gartenkabinett mit dem Thema Regenwassernutzung findet am Mittwoch, 29. März, ab 19.30 Uhr statt.