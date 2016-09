Horb-Betra (hh). Kewin Rappenecker, geboren am 5. September 1994, hat die Meisterprüfung im Maler- und Lackierhandwerk bestanden. Der junge Meister wuchs in Betra auf und besuchte nach dem Hauptschulabschluss in Dettingen die einjährige Berufsfachschule für Farbe in Schramberg. Seine Lehrzeit absolvierte er bei der Firma Bauer, Lackierungen, in Rottweil-Zimmern. Die Meisterprüfung legte er an der badischen Malerfachschule Lahr ab. Parallel dazu erwarb er während der einjährigen Meisterschule an der gewerblichen Schule Lahr drei weitere Zertifikate: So das Zertifikat als Sachkundiger für Hochvolt-Systeme im Kfz-Bereich, für Arbeiten an HV-eigensicheren Fahrzeugen in Service- und Ausbildungswerkstätten und als Airbag- und Gurtstraffer; schließlich den Sachkundenachweis an Kfz-Klimaanlagen nach der Chemikalienschutzverordnung sowie im Trainingsmodul "Grundlagen der Klebetechnik mit Sikaflex für Autoverglasung". Kewin Rappenecker arbeitet seit 1. September als Meister und Betriebsleiter in Donaueschingen in einem Lackier- und Autopflegezentrum seiner Mutter.