Horb a. N. Keßler neuer CDU-Fraktionschef

Horb-Altheim. Munding sagte gestern im Rathaus in Altheim: "Ich werde mein Amt als Fraktionsvorsitzender der CDU zum 1. Januar 2017 aufgeben. Das heißt aber nicht, dass ich gesenkten Hauptes durch die Gegend gehe."

Einen Nachfolger gibt es auch schon. Die CDU-Fraktion hat einstimmig sich für Michael Keßler entschieden. Der Ahldorfer kam bei der jüngsten Kommunalwahl in den Gemeinderat und hat sich – so CDU-Fraktionsvize Andreas Bronner – "unheimlich reingekniet und sehr gut eingearbeitet. Er ist drin in der Arbeit, und das ist für uns in der CDU optimal".

Mundings Rückzug. Mit dem CDU-Fraktionsvorsitz gibt er das Amt auf, welches ihn vor dem "schwarzen Loch" bewahrte. 2004 endete seine Amtszeit als Bürgermeister in Horb.